BBP Genel Başkanı Destici, Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti
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BBP Genel Başkanı Destici, Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici, Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Politika

BBP Genel Başkanı Destici, Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: "İsrail, Filistinlileri evlerinden ederek aslında ileri karakollar oluşturuyor" Filistin Büyükelçisi Dr.

BBP Genel Başkanı Destici, Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici:

"İsrail, Filistinlileri evlerinden ederek aslında ileri karakollar oluşturuyor"

Filistin Büyükelçisi Dr. Mustafa: "Türk halkıyla omuz omuzayız"

ANKARA – Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Onlarca yıldır bir taraftan Filistinlileri evlerinden, yurtlarından edip oraya yeni yerleşimciler getirerek aslında ileri karakollar oluşturuyor. Oraya yerleştirdikleri insanlar normal insanlar değil" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Filistin'de yaşanan son durumu öğrenmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti. Görüşme sonrası ikili açıklama yaptı. Genel Başkan Destici, "Filistin Büyükelçimizi ziyaret ederek şahsında bütün Filistin halkına Filistinli kardeşlerimize hem Batı Şeria'da hem Kudüs'te hem diğer bölgelerde yaşayan kardeşlerimize büyük geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün Filistin halkına da bir kere daha geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.

İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'e saldırmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Destici, "Büyük bir zorbalıkla büyük bir vahşetle saldırıyor. Onlarca yıldır bir taraftan Filistinlileri evlerinden, yurtlarından edip oraya yeni yerleşimciler getirerek aslında ileri karakollar oluşturuyor. Oraya yerleştirdikleri insanlar normal insanlar değil. İbranice konuşan insanlar değil. Onlar daha çok Avrupa dilleri konuşan ve Avrupa'dan getirilmiş özenle seçilmiş Yahudi aileleri. Filistin'in tamamını işgal etmek için bunu kullanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Değerlerimizi Mescid-i Aksa başta olmak üzere yıkıp yerine kendi kutsallarını yapma planları var" diyen Başkan Destici,

"Bütün İslam dünyasındaki Müslümanların uyanışını ve yine birliğini dayanışmasının artmasına vesile oldu. İnşallah bu daha da artarak devam edecek. Şu anda yerleşimcileri çıkartamadılar. Bu da güzel bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Fayed Mustafa ise "Filistin halkı bu aralar birçok İsrail saldırısına maruz kaldı. Bugünlerde Türkiye'nin bizimle birlikte, Filistin halkının yanında durmaları bizim şereftir. Türkiye'nin sürekli Filistin halkının yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bu duruşu başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, siyasi partiler, TBMM, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bu duruş, gerçekten bizim yaramıza bir merhem gibi gelmiştir. Türk halkıyla omuz omuzayız" şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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