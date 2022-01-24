BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de cenaze törenine katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, iş insanı Harun Adıgüzel'in Eskişehir'de hayatını kaybeden annesi Fatma Adıgüzel'in cenaze töreninde katıldı.

Fatma Adıgüzel'in cenazesi Şirintepe Mahallesi Yayla Camisi'nde kılınan namazın ardından Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda bulunan Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, BBP Genel Başkanı Destici'nin yanı sıra Adıgüzel'in ailesi ve yakınları ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da katıldı.