BBP Genel Başkanı Destici: "Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi gerçekliği yoktur"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BBP Genel Başkanı Destici: "Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi gerçekliği yoktur"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin maruz kaldığı Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi, hukuki, siyasi gerçekliği yoktur.

BBP Genel Başkanı Destici:
29.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:52

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin maruz kaldığı Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi, hukuki, siyasi gerçekliği yoktur." ifadesini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Destici, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Afrin ilçesinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısını kınadı.

Türkiye'nin her yıl 24 Nisan'da asılsız Ermeni soykırımı iddialarına maruz kaldığını anımsatan Destici, "Türkiye'nin maruz kaldığı Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi, hukuki, siyasi gerçekliği yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlara ilişkin, "Libya'daki askeri varlığımız bir yandan Libyalı kardeşlerimizin ve Libya devletinin güvenliğini sağlarken diğer taraftan Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin varlığının güçlenerek devamını sağlayacak bir mihver oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs pandemisinin önünde sonunda biteceğini belirten Destici, pandeminin bitmesi için de bu konuda alınan tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haber
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haber
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haber
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haber
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haber
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aslı Enver Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Futbolcu
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Destici: "Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi gerçekliği yoktur" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 13:59:16. #1.14#
title