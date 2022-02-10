BBP Genel Başkanı Destici: Elektrik fiyatlarındaki düzenleme tekrar yapılmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki birçok konuya ilişkin açıklama yapan Destici, "Elektrik fiyatlarındaki düzenleme tekrar çok acele bir şekilde yapılmalı. Türkiye'de enflasyon kaçsa ona getirilmelidir. Bir de akaryakıt zamları var. Akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) BBP olarak tekrar kaldırılmasını teklif ediyoruz. Çünkü akaryakıt zammı her alana zam olarak yansıyor" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da yaptığı basın toplantısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim' sözlerine yönelik de konuştu. Destici, "Bir gecesi 100 bin lira olan dairede kalacaksınız, elektrik faturası üzerinden siyaset geliştireceksiniz. Milletimiz buna inanmaz, samimi görmez" diye konuştu.

"ELEKTRİĞİ KENDİMİZ ÜRETELİM"

Yenilenebilir enerjiye ağırlık vermek gerektiğini vurgulayan Destici, "Bunu yapacak vatandaşın önünün açılması lazım. Maliyetler düşürülsün. Kendi elektriğini üretecek olana izin verin, kursun. Kendi elektriğimizi üretelim, vatandaşın kendi üretmesinin önündeki engelleri kaldıralım. Üretebilen herkes kendi elektriğini kendisi üretsin. Elektrik faturalarının yüksek gelmesinin bir sebebi de 29 ya da 30 günde okunması gereken faturayı 4-5 gün geçiriyor dolasıyla tüketim artıyor. Tüketim artınca fatura şişiyor. Niye 30 değil de 35'inci günde okuyorsun? Bunların da denetlenmesi lazım. Şu anda milletimiz haklı olarak elektrik faturalarına isyan ediyor" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA '48 BİN LİRAYI KİM ÖDEDİ?' SORUSU

Ünlü isimlerin elektrik faturalarına yönelik paylaşımlarına da değinen Destici, "Medyadaki şovmenlerden bahsetmiyorum. Bir geceliğine 1 milyon alacaksın sonra da elektrik faturasını gündeme getireceksin. Bunlar ikiyüzlülük, onların ödediği elektrik faturası bir yemek paraları değil. Gördük işte Ekrem İmamoğlu, 48 bin lira balık faturası ödedi. O balıkçıya kimler gidiyor? Biz gidip 48 bin lira ödeyebilir miyiz? 480 lira ödeyince şuramız içimiz cız ediyor. Hala İBB'den veya İmamoğlu'ndan bir açıklama gelmedi. Bu faturayı belediye mi yoksa kendisi mi ödedi?" dedi.

AKARYAKITTAKİ ÖTV KALDIRILSIN

Faturalardaki zamların yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Destici, "Elektrik fiyatlarındaki düzenleme tekrar çok acele bir şekilde yapılmalı. Türkiye'de enflasyon kaçsa ona getirilmelidir. Konutlar için ayrı, esnaf için ayrı, sanayici için ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Bunlar da birbirinden ayrılmalıdır. Bide akaryakıt zamları var. Akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) BBP olarak tekrar kaldırılmasını teklif ediyoruz. Çünkü akaryakıt zammı her alana zam olarak yansıyor" açıklamalarında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEKTRİK FATURASI GÖNDERMESİ; MİLLETİMİZ SAMİMİ GÖRMEZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim' sözlerine yönelik de açıklama yapan Destici, "Aklı başında, sağduyu sahibi hiçbir siyasetçi bu tür sözler, söylemler, eylemler içinde olmamalı. Halkı galeyana getirecek, isyana teşvik edecek söz ve davranışlardan uzak kalmalıdır. Diyelim halk ekmeğe yüzde 80 oranında zam yapılmış. O zaman vatandaş da ekmeği alsın, parasını ödemeden gitsin. ya da İstanbulkart'a yüzde 92 zam gelmiş. Vatandaş binsin, ödemiyorum desin şoföre rest çeksin. Bunlar kabul edilebilir şeyler mi? Bir gecesi 100 bin lira olan dairede kalacaksınız, elektrik faturası üzerinden siyaset geliştireceksiniz. Milletimiz buna inanmaz, samimi görmez" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYA YASASI BİR AN ÖNCE MESLİSE GELSİN"

Sosyal medya düzenlemesi üzerine de Destici, "Hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medyanın; hastalıklı ruhların, içlerindeki kötülüğü yaymak için fırsat kollayanların, toplumun sinir uçlarıyla oynamayı alışkanlık haline getirmiş provokatörlerin; oyuncağı olmasına izin vermemeliyiz. Bu anlamda sosyal medya yasasının bir an önce meclisimize gelmesini arzu diyoruz. Meclisimizden de tam bir mutabakatla çıkmasını BBP olarak ifade ediyorum. Maalesef her konuda olduğu gibi burada da başta CHP olmak üzere onun etrafında kümelenen bazı muhalefet partilerinin buna da karşı çıktığını görüyoruz. Burada da bir ikilem yaşıyorlar. Bir taraftan kötülüklerini anlatıyorlar, düzenleme yapılacağı zaman sınırlama getireceğini söylüyorlar. Sınırlama getirmeden nasıl önleyeceksin?" dedi.

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI AÇIKLAMASI

Benzer provokasyonlara, konvansiyonel medyada da rastlandığını aktaran Destici, "Özel bir televizyon kanalında herhangi bir konuk tarafından değil, kanalın yöneticilerinden birinin, bugün Kıbrıs'ta Türk varlığının devam etmesi, Türklerin bir soykırımla yok edilmemesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulup yaşatılmasında, sayısız şehit vererek Türkiye'yle birlikte en önemli paya sahip olan Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) 'illegal ve suikastçi bir örgüt' suçlaması yöneltmesi, üzücü, hesap sorulması gereken ama aynı zamanda tıpkı bir turnusol kağıdı gibi, bir zihniyeti ortaya koyan sözler olmuştur. Bu ne hainliktir, bunu ancak kökü olmayan bir soysuz söyleyebilir. Böyle bir Türk, Müslüman düşmanlığı kabul edilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİYE VERİLEN MAZOT DESTEĞİ ARTIRILMALI

Tarım kredi borçlarında da düzenleme isteyen Mustafa Destici, "Çiftçilerimizin Ziraat Bankası'na borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili taleplerini farklı zamanlarda dile getirmiştik. Ziraat Bankası, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerinin ödemelerini kolaylaştırmak için adım attı. Mutlaka ve mutlaka tarım, kredi borçlarının da uzun vadeli faizsiz bir şekilde taksitlendirilmesinin gerektiğinin buradan altını çizmek istiyorum. Şu anda çiftçi kardeşlerimiz en çok gübre konusunda sıkıntı çekiyor. Çünkü gübrenin fiyatı 3-4 kat arttı. Bu mağduriyetin devlet, bakanlık tarafından giderilmesi ve en az yüzde 50 oranında gübrenin sübvanse edilmesi lazım, çiftçimize verilmesi gerekiyor. Aynı şekilde sulamada kullanılan elektriğin desteklenmesi lazım. Mazota destek veriliyor lakin yeterli değil. Artan mazot fiyatları karşısında artan oran kadar yüzde 100 artmışsa çiftçiye verilen mazot desteğinin de yüzde 100 artırılması gerektiğini ifade ediyorum. Çiftçiyi rahatlatmamız lazım. Kabak 25 lira, patlıcan 30 lira, salatalık 25 lira olmuş. Fiyatların aşağı düşmesi için girdi maliyetlerinin düşmesi lazım" diye konuştu.