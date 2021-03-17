BBP Genel Başkanı Destici, "Ekonomik Reform Paketi"ni değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, salgın sürecinde işini kaybeden, işi azalan esnafın, tüccarın, sanayicinin, vatandaşın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla hacze giden Avukat Ersin Arslan'ın tabancayla vurarak öldürdüğünü anımsatan Destici, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti. Destici, Arslan'a Allah'tan rahmet ailesine, meslektaşlarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Dünyada ve Türkiye'de salgın sürecinden en çok ekonominin etkilendiğini belirten Destici, her ülkenin bu dönemde vatandaşlarına destek olduğunu dile getirdi. Türkiye'de de bir yardımlaşma ve destek süreçlerinin yaşandığını anlatan Mustafa Destici, "Bunlar yeterli oldu mu? Bunlar bazı esnafımız, vatandaşlarımız için yeterli oldu, bazıları için ise yeterli olmadı." dedi.

Kısa bir süre önce Ekonomik Reform Paketi'nin açıklandığını anımsatan Destici, açıklanan paketten sonuç alınmasının önemini vurguladı.

Mustafa Destici, salgın sürecinde işini kaybeden, işi azalan vatandaşın, esnafın, tüccarın, sanayicinin öncelikle desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Yolu 2, köprüyü 3, viyadüğü 5 sene sonra da yapabiliriz ama vatandaş evine ekmek götürmekte zorlanıyorsa, esnaf dükkanını açmakta zorlanıyorsa, sanayici çarkını döndürmekte, makinesini çalıştırmakta zorlanıyorsa, çiftçi tarlasını ekmekte, gübre, ilaç, mazot almakta zorlanıyorsa, tarlasını sulamak için elektrik parasını ödemekte zorlanıyorsa önce desteğin buralara verilmesi lazım. Bizim özellikle üzerinde durduğumuz bu. Tasarruf elbet önemli, kamudan başlayarak tasarrufun yapıldığı halka gösterilmelidir. Bu sözde kalmamalıdır." şeklinde konuştu.

"Öğrenci andına sahip çıkacağız"

Öğrenci andına sahip çıktıklarını ve sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Destici, andın okullarda tekrar okutulmasını talep ettiklerini söyledi. Mustafa Destici, bunun siyasi malzeme konusu yapılmamasını istedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılında, bu özel günü gururla, şehitlere ve onların emanetine bağlılığı unutmadan kutlayacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu