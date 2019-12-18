BBP Genel Başkanı Destici: "(Doğu Akdeniz) Avrupa Birliği'nin yaptığı açıklamalar bizi bağlamaz"

18.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:14

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlere ilişkin, "Avrupa Birliği'nin yaptığı açıklamalar bizi bağlamaz, biz inandığımız yolda ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, asgari ücret konusunda gerçekçi teklifler önerilmesi gerektiğini, BBP olarak asgari ücretin 2 bin 457 TL olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Destici, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de yürütülen faaliyetler konusunda çoğu zaman Türkiye'yi yalnız bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını muhafaza etmek ve haklarını korumak adına çok önemli adımlar atmıştır. Avrupa Birliği'nin tavrı başından beri belli. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ın politikalarına esir olmuş durumdalar. Gemilerin yollanması, sondaj çalışmalarının yapılması ve bundan ötesi Libya ile münhasır sınır güvenliği anlaşması imzalanmış ve buna gelen tepkilere aldırılmaksızın, kararlı bir duruş ortaya konmuştur. Bu noktada, Avrupa Birliği'nin yaptığı açıklamalar bizi bağlamaz, biz inandığımız yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

Destici, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Twitter hesabından, Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk'ün babası Asım Safitürk ile ilgili yaptığı paylaşıma yönelik bir soru üzerine, yapılanı "ayıp ve eksiklik" olarak nitelendirdi.

Destici, "Kılık kıyafet meselesini aştığımızı zannediyorduk ancak hala bazı kafalarda bu çözülememiş, hala eski zihniyetin yeri geldiğinde zuhur ettiğini görüyoruz. Bu durumu milletimize havale ediyorum, milletimiz bunu en iyi şekilde takdir edecektir." dedi.

Kaynak: AA