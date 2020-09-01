BBP Genel Başkanı Destici: "Devletin temeli adalettir"
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BBP Genel Başkanı Destici: "Devletin temeli adalettir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin temeli adalettir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici:
01.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:47

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin temeli adalettir" dedi.

2020 -2021 Adli Yılı'nın açılışı ile ilgili açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Toplumlar fakir düşebilirler, afetlerle, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalabilirler, savaşabilir, hatta işgal edilebilirler. Ancak bunların hiçbirinin etkisi, adalete duyulan güvenin sarsıldığı şartlardaki kadar yıkıcı değildir. Adalet sistemi işliyorsa, şartlar ne kadar ağır olursa olsun geleceğe güvenle bakabiliriz. Bunun alternatifi de, istisnası da yoktur" ifadelerini kullandı.

Destici, "Bugün 2020-2021 Adli Yılı'nın açılışını kutluyoruz. Adalet sisteminin temel taşları olmaları itibarıyla devletin en önemli ve asli fonksiyonlarından birine katkı sağlayan hakimlerimizin, savcılarımızın, avukatlarımızın ve tüm adalet teşkilatı mensuplarımızın yeni adli yıllarını kutluyor, başta şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz olmak üzere görevlerini yerine getirilerken şehit düşen tüm yargı mensuplarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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