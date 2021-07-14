BBP Genel Başkanı Destici: "Devletin sahibi millettir ve millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin sahibi millettir ve millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin sahibi millettir ve millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü ile ilgili açıklama yapan BBP Lideri Mustafa Destici, "15 Temmuz 1996 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin 5. yıl dönümü. "Bu vesileyle, milletin manevi çatısı olan devletimizi korumak için, hiç tereddüt etmeden, hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

"Anayasa, devletin yönetim biçimini belirten, millet iradesiyle oluşan devlet erkinin nasıl kullanılacağının kurallarını koyan, toplumsal bir sözleşmedir" diyen Destici, şöyle devam etti:

"Elbette hepimizin çok iyi bildiği bu hususu; yapılan eylemin, 'anayasa ile kurulmuş devlet düzenini ortadan kaldırmayı' amaçlaması dolayısıyla topyekün milleti hedef aldığı gerçeğinin altını çizmek ve nelerden 'hiçbir hal ve şartta vaz geçmeyeceğimizi' tekrar ve kararlılıkla herkese hatırlatıp, tarihe kayıt düşmek adına, tekrar ifade etmek istedim."

"Devlet otoritesi şerik kabul etmez" ifadesini kullanan Destici, "Devletin sahibi millettir ve millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır. Devletin üç temel erkinden yasama, yürütme ve yargı, kararlarını "millet adına" alır, görevlerini "millet adına" yerine getirirler. Kamu görevi yapanlar, devletin otoritesi dışında, başka hiçbir ülkeye, millete, şahsa, cemiyete, topluluğa, zümreye bağlılık gösteremezler. "Millet iradesi", hiçbir zaman önemini ve anlamını tartışmayacağımız, her zaman başımızın üzerinde taşıyacağımız, onu korumak için başımızı vermekte tereddüt etmeyeceğimiz bir prensip olarak, daima var olacak. Devleti korumayı, onun varlık sebeplerini, yani; milleti, milletin varlığını, huzurunu, güvenliğini, istiklalini, istikbalini, değerlerini korumak sayacağız" diye konuştu.

Destici şunları söyledi:

"İnsanlığın tarihi kadar eski olan, diğer milletler tarafından 'Öldürülebilirler ama asla mağlup edilemezler.' cümlesiyle nitelenen ve bu gerçeği insanlık tarihine silinmeyecek bir şekilde kazıyan Türk Milleti'nin, her çağda, güçlü, kaim ve muzaffer olarak var olmasının sırrı, sahip olduğu güçlü devlet geleneğidir. Tarihinin çeşitli kesitlerinde, Türk Milleti'nin yaşadığı zorlukları, acıları hatırladığımızda, bu şartların, hep, devlet geleneği ve otoritesinin zaafa düştüğü dönemlerde yaşandığına şahit oluruz.

Evet, sarsıldığımız zamanlar oldu ama 15 Temmuz'da da öncekiler gibi 'Milletin istiklalini yine milletim azmi ve kararı kurtaracaktır' dedik ve yolumuza devam ettik.

Çok korkunç hadiselere şahit olduk: 15 Temmuz'da, ülke dışından sevk ve idare edilen bir topluluğun, devletin en stratejik kurumlarına sızıp ele geçirebileceğini, sivil halktan, Özel Harekat karargahına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhurbaşkanlığı'na, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne, bomba atacak, mermi atacak kadar, akıllarını, izanlarını, imanlarını ve haysiyetlerini yitirdiklerini gördük."

"Milletimiz, devletine, kahramanca, fedakarlıkla ve kararlılıkla sahip çıkmıştır"

"Milletimiz, devletine, kahramanca, fedakarlıkla ve kararlılıkla sahip çıkmıştır" diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz, 15 Temmuz günü, devletin sağladığı makamlarda oturarak, fedakar milletimizin, rızkını devletiyle paylaşarak aldığı silahları millete doğrultup, devlete el koyma ve millete, "millete rağmen" istikamet çizme alçaklığını, sonsuza dek sona erdirmiştir. Tabiat, hiçbir alanda boşluk kabul etmez. Devlet idaresinin de küçük ya da büyük, hiçbir boşluğa izin vermemesi gerektiği gerçeğinin, bu olayla daha iyi anlaşılmış olmasını umut ediyorum.

Milletimizin, özellikle devlet yönetiminde görev alanların, bu gerçeği akıllarından hiç çıkarmamalarını diliyorum."

Destici şunları kaydetti:

"Devletin herhangi bir idari alanında, özellikle güvenlik kuruluşlarında; emniyette, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, devletin yargı ve istihbarat kurumlarında 'gizli' ya da 'açık' bir örgütlenme içerisinde olan herhangi bir topluluğun, 'hangi maskeyi takarsa taksın', hoş görülmesine, olağan sayılmasına hatta varlığına izin verilmemeliydi. Bu kabul edilemez ihmal, yaşadığımız ve kıyısından döndüğümüz felaketler göz önüne alındığında, yarınlarla ilgili, devletimizin ve milletimizin ilerlediği istikbale ışık tutmalıdır.

Anayasa referandumuyla, milletimiz tarafından kabul edilen sistem değişikliğini de ülkemizin ve devletimizin geçmişte yaşadığı acı tecrübeleri tekrar yaşamaması, millet iradesine müdahalelerin son bulması zarureti dolayısıyla destekledik, destekliyoruz.

15 Temmuz, tarihin çeşitli dönemlerinde ve özellikle bugün yaşadığımız coğrafyada örneklerine sıklıkla rastlayabileceğimiz, küresel emperyalizmin, yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için, piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir. Sonuncusu da olmayacaktır.

Yaşadığımız coğrafyada, hür ve bağımsız olmamızın yegane yolunun güçlü olmamız, bunun da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamız olduğunu hatırlatıyor, şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı