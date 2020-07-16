BBP Genel Başkanı Destici'den Van ve Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle girilen sıcak çatışmada şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle girilen sıcak çatışmada şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Destici, Van'da keşif yapan uçağın kırıma uğraması sonucu 2'si pilot 7 polisin şehit olması ve Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 polis memurunun şehit olması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Ruhların şad mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemizin ve Büyük Türk Milletinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemiz terörün tüm unsurlarına karşı topyekun askeriyle, polisiyle, korucusuyla güçlü bir mücadele veriyor ve mücadelenin de sonucu alınıyor. İçişleri Bakanlığımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bütün personeliyle teröre göz açtırmıyor. Ülke sınırları içerisinde terör ve terörist sayısı azaltılmış durumda. Başta Suriye ve Irak'ın kuzeyi olmak üzere pek çok noktada hem teröristleri inlerinde imha etmek hem de hudut güvenliğimizi sağlamak hem ülkemizin birliğine bütünlüğüne kast eden alçakları tesirsiz hale getirmek için operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Rabbim bu mücadele de kahraman ordumuzun, kahraman güvenlik güçlerimizin, polislerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin. Hem kalbimiz hem de dualarımız onlarla birlikte. Rabbim yar ve yardımcıları olsun."

Kaynak: AA