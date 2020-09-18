BBP Genel Başkanı Destici'den Türk Tabipler Birliği açıklaması Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk Tabipler Birliğini gayri samimi tutumundan vazgeçip samimi bir şekilde görüş ortaya koymaya davet ediyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk Tabipler Birliğini gayri samimi tutumundan vazgeçip samimi bir şekilde görüş ortaya koymaya davet ediyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan ve partililerle birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Destici, Türkiye'nin ciddi bir kamplaşma içerisinde olduğunu belirterek, bu kamplaşmanın ortadan kalkmasını arzu ettiğini söyledi. Bunun için de ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini kaydeden Destici, "Tabii burada bizim de kırmızı çizgimiz var. Bölücüler, vatan hainleri, kasıtlı olarak toplumu kışkırtanlar hakkında devlet tedbirlerini elbette almalıdır. Türk Tabipler Birliği ya da benzeri devletin, hükümetin, iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın karşısında olan gruplar, insanımızın varlığını ya da devletimizin bütünlüğünü ilgilendiren konularda dahi hükümetin ya da devletin kurumlarının yanında duramıyorlar. Şöyle bir anlayış gelişti; korona virüsle mücadelede başta Sağlık Bakanlığımız ve personeliyle ilgili herkesin olumlu yönde ortak bir kanaati vardı. Fakat daha sonraki süreçte bu bahsettiğim gruplar sırf iktidar karşıtlığıyla maalesef milleti yanlış yönlendirmeye ya da farklı algılar oluşturmaya kalktılar" diye konuştu.

Pandemi süreciyle ilgili dünyanın bütün ülkelerine bakıldığında bir taraftan mücadele sürerken, öbür taraftan da normal hayatın devam ettirilmeye çalışıldığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Yani tüm toplumu eve kapatamayız. Böyle bir şansımız yok. Elbette tedbirler alarak işe de gitmeli. Rakamların farklı açıklandığı ya da eksik gösterildiğiyle ilgili çok büyük bir algı oluşturuyorlar. Sayın Bakan son olarak 'bin 648 vaka var' dedi. Eğer bunun aksi iddia ediliyorsa bunun karşısına somut deliller konulması lazım. Elinizde bir bilgi ya da belge yoksa sırf birtakım duyumlarla siyaset yapılmaz. Hele ki TTB gibi ya da hangi STK olursa olsun eğer gerçekten devletin varlığını, milletin bütünlüğünü, insanın sağlığını, kişi hak ve hürriyetini, milletin istiklal ve istikbalini düşünerek hareket ediyorsa hele ki şu içinden geçtiğimiz şartlarda yardımcı olmaları lazım."

"Türk Tabipler Birliğinin mensubu yüzlerce doktor da çalışıyor" diyen Destici, "Biz teşekkür ederken onları ayırmıyoruz ki. Bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar biz onlardan razıyız ve şu an onlara ne veriliyorsa analarının ak sütü gibi helaldir. Devlet bütün imkanlarıyla da onların yanında olmalıdır. Milletimiz o hassasiyeti gösteriyor. Korona virüs sürecinden önce sağlık çalışanlarına yönelik saldırı ya da sözlü tacizlere baktığımızda salgından sonra bunun çok alt düzeye düştüğünü görüyoruz. Ciddi anlamda bilimsel bir öneriniz varsa onu ortaya koyarsınız. Dolayısıyla da orada bir muhatap bulamazsanız biz de muhatap bulunması noktasında gayret gösteririz. Herkes fikrini söylemeli ama fırsatçılık yapmamalı. Salt hükümeti, devleti yıpratmak için yapılıyorsa bunu kabul etmiyorum. Türk Tabipler Birliğini gayri samimi tutumundan vazgeçip samimi bir şekilde görüş ortaya koymaya davet ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA