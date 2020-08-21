BBP Genel Başkanı Destici'den "şükürler olsun" mesajı
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BBP Genel Başkanı Destici'den "şükürler olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıklamasından sonra sosyal paylaşım sitesinden paylaşımda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şükürler olsun" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici'den
21.08.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıklamasından sonra sosyal paylaşım sitesinden paylaşımda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şükürler olsun" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Şükürler olsun. Kendi imkanlarımız ve kendi milli sondaj gemimiz Fatih'in Karadeniz'de yaptığı arama çalışmaları sonucu Sakarya gaz sahası Tuna-1'de ülkemiz enerji alanında tarihinin en büyük enerji kaynağını keşfetmiştir. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan bu buluşta emeği olan başta Fatih sondaj gemimiz personeline, TPO yetkililerine, önceki ve şimdiki enerji bakanlarımıza, bu çalışmaları destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu arama çalışmalarının arkası gelecek ve Türkiye hem anakarasında hem de mavi vatanımızın Karadeniz, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerinde milli unsurları ile yapılacak çalışmalar neticesinde yeni kaynaklar bulacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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