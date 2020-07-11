BBP Genel Başkanı Destici'den "Srebrenitsa Soykırımı" açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BBP Genel Başkanı Destici'den "Srebrenitsa Soykırımı" açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden birinin Srebrenitsa Soykırımı olduğunu bildirdi.

BBP Genel Başkanı Destici'den
11.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:28

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden birinin Srebrenitsa Soykırımı olduğunu bildirdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Srebrenitsa'da yaşananların İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu cinayet olduğunu ve hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Destici, şu ana kadar tespit edilmiş 8 bin 372 Müslüman Boşnak'ın katledildiğini aktardı.

Katliamın yaşandığı bölgede 64 farklı toplu mezarın olduğunu hatırlatan Destici, "Bugün bile, soykırımdan 25 yıl geçmiş olmasına rağmen ancak 6 bin 500 kadarının kimlikleri tespit edilebilmiş durumda ve hala yeni toplu mezarlara rastlanabiliyor." ifadesini kullandı.

Soykırımın, Birleşmiş Milletlerin (BM) Boşnaklar için "Güvenli Bölge" ilan ettiği Srebrenitsa'da yapılmasının, BM'nin ve Avrupa'nın ayıbı, suç ortaklığı ve insanlık suçu olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Bize utanmazca insan hakları dersleri vermeye kalkan Birleşmiş Milletler ve Avrupa'nın, o gün de bugün de Avrupa'da, hatta Anadolu'da Müslümanların varlıklarını sorun olarak görmeleri, Avrupa'nın ortasında dahi insanların, Müslümanların topluluklar halinde öldürülmelerine zemin hazırlamaları, soykırıma sessiz kalmaları ve katliamları görmezden gelmeleri önemli bir ipucu olarak karşımızda duruyor.

Bu bakış açısı, düşmanlık ve sömürge zihniyetinin ahlak, vicdan ve insanlık ölçüsü değişmeden Batı cephesinde hiçbir şey değişmeyecek."

Dünyayı ve insanlığı ancak Müslümanların, Türklerin ve iyilerin dayanışmasının koruyabileceğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri, Srebrenitsa Soykırımı'dır. Katliamın 25. yılında acılarını her an yüreklerimizde taşıdığımızı ifade ederek katledilen kardeşlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

Bu vesileyle 2003 yılında kaybettiğimiz Bosnalı kardeşlerimizin var olma ve bağımsızlık mücadelesinin bilge ve Müslüman lider Aliya İzetbegoviç'i de rahmetle, milletle yad ediyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş Politika
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 3. Sayfa
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu Politika
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu 3. Sayfa
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Bülent Turan Fatih Sultan Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Ozan Güven Hande Yener
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Destici'den "Srebrenitsa Soykırımı" açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 13:43:41. #1.15#
title