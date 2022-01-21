BBP Genel Başkanı Destici'den sömestir mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tüm öğretmen ve öğrenciler ile eğitim çalışanlarının yarıyıl tatilini huzur ve sağlık içinde geçirmelerini diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tüm öğretmen ve öğrenciler ile eğitim çalışanlarının yarıyıl tatilini huzur ve sağlık içinde geçirmelerini diledi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada 1,5 yıl aradan sonra, 6 Eylül 2021'de yüz yüze eğitime başlayan, okul öncesi, ilk öğretim ve orta eğitimdeki 18 milyonu aşan öğrencinin bugün 15 günlük yarıyıl tatiline gireceğini anımsattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de her alanda olduğu gibi eğitimde de aksaklıkların yaşandığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Şimdi, diğer her alanda olduğu gibi, kayıplarımızı telafi etmek, öğrencilerimizi, elimizden gelen tüm imkanları kullanarak geleceğe sağlıkla, mutlulukla, güvenle taşımak zorundayız. Evlatlarımız, ailelerimiz için de ülkemiz için de milletimiz için de en değerli varlıklarımız.

Hayatlarımızın her gününde, yaptığımız her işte, karşımıza çıkan zorlukları, onlara daha iyi bir gelecek sağlamaya dair duyduğumuz endişenin verdiği güçle aşabiliyoruz. Onlar, hepimiz için umudu temsil ediyorlar. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza, huzur ve sağlık içinde bir tatil geçirmelerini, taşıdıkları sorumluluğun büyüklüğü ölçüsünde başarılı bir eğitim ve öğretim hayatı diliyorum."