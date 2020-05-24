BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm dünyada olduğu gibi pandemi, ülkemizde de sosyal hayatı, dolayısıyla ekonomiyi ciddi bir şekilde etkiledi.

BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
24.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:15

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm dünyada olduğu gibi pandemi, ülkemizde de sosyal hayatı, dolayısıyla ekonomiyi ciddi bir şekilde etkiledi. Bu zorlukları yine milletçe el ele vererek dayanışma içinde atlatacağız." ifadesini kullandı.

Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, benzerine şahit olunmayan ve unutulmayacak bir ramazan ayı yaşandığını belirtti. İnsanların sevdikleri ve büyükleriyle bir araya gelemediğini, teravih, cuma ve bayram namazlarını birlikte eda edemediğini ifade eden Destici, yaşanan salgın nedeniyle 4 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybetmesinin üzüntü verici olduğunu bildirdi.

Destici, yaşanan süreçte salgınla mücadelede, devletin belirgin bir başarı gösterdiğini, hükümetin, sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin fedakarlıkları, gayretleri ve başarılarıyla gurur duyulduğunu aktardı. Ülke için hızla iyileşen genel tablonun, sorumlulukları unutturmaması gerektiğini vurgulayan Destici, bu konuda yaşanacak ihmallerin, olumlu gidişi tersine çevirebileceğini dile getirdi. Destici, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada olduğu gibi pandemi, ülkemizde de sosyal hayatı, dolayısıyla ekonomiyi ciddi bir şekilde etkiledi. Bu zorlukları yine milletçe el ele vererek dayanışma içinde atlatacağız. Hepimize düşen önemli görevler var. Devlet, bütün kurumlarıyla yaşadığımız zor günlerin yaralarını sarmaya çalışırken fert fert hepimiz, en yakınlarımızdan başlamak üzere şartlardan olumsuz etkilenenlerin mağduriyetlerini paylaşmalı, millet olarak dayanışma içinde olmalıyız. Yaşama gayemiz olan inançlarımız da milletimize, ülkemize ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız da bunu gerektiriyor."

Destici, devlet olarak da toplum olarak da benzer durumlara karşı bundan sonra daha hazırlıklı olunması, ailelerden günlük hayata, devletin işleyişinden geleceğe yönelik planların da yaşananlar dikkate alınarak yeniden dizayn edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Çözmek zorunda olduğumuz çok sayıda problemimiz var"

Zor bir coğrafyada yaşandığına işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Terör başta olmak üzere çözmek zorunda olduğumuz çok sayıda problemimiz var. Terörle mücadelemiz, hem ülkemiz sınırları hem de sınır ötesi bölgelerde terörün her nevisine karşı vatanın bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali ve dahi coğrafyamızın barış ve huzuru için tüm hızıyla devam etmektedir. Bu mücadeleyi kahramanca veren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. En çok birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bu dönemde maalesef vatan ve millet düşmanı gayri milli unsurların kutsal değerlerimize ve yardım ekiplerine saldırı ve hakaretamiz davranışlarını gördük. Bunlara elbette hem hukuk gereğini yapacak hem de gereken cevabı layıkıyla vereceğiz. Lakin, provokasyon emellerine prim vermeyerek oyunlarını bozmalıyız."

Kaynakların en iyi şekilde değerlendirilerek hızlı bir şekilde tarım başta olmak üzere her alanda üretim toplumuna dönüşülmesi, bilimin ışığında ve değerlerin rehberliğinde gelişen, dış etkilerin zararlarına karşı dirençli, güçlü, planlı, dayanışma içinde bir devlet ve millet olunması gerektiğini vurgulayan Destici, bunu gerçekleştirecek güce, potansiyele, imkanlara da sahip olunduğunu anlattı.

Ramazan Bayramı'nın yaşanan sıkıntıları geride bırakmaya, acıların sona ermesine, dünya üzerindeki Türklerin, Müslümanların ve tüm mazlumların kurtuluşlarına vesile olması dileyen Destici, milletin, İslam aleminin ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu Haber
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi 'İnisiyatif aldım' savunması ceza yemekten kurtaramadı
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Türkan Şoray Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bayram Futbol Galatasaray
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 10:18:11. #1.14#
title