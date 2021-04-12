BBP Genel Başkanı Destici'den ramazan ayı mesajı Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici'den ramazan ayı mesajı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
BBP Genel Başkanı Destici'den ramazan ayı mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ramazan ayında herkesin en çok diğer insanlara karşı sorumluluklarıyla imtihan vereceğini belirterek Kovid-19'un oluşturduğu riskleri dikkate alarak Bilim Kurulu ve hükümetin açıklayacağı kurallara riayet edilmesini istedi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ramazan ayında herkesin en çok diğer insanlara karşı sorumluluklarıyla imtihan vereceğini belirterek Kovid-19'un oluşturduğu riskleri dikkate alarak Bilim Kurulu ve hükümetin açıklayacağı kurallara riayet edilmesini istedi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayına Türkiye'de ve dünyada koronavirüs vaka sayılarının ve ölümlerinin arttığı ağır şartlar altında girildiğini belirtti.

Geçen yıl ramazan ayı ve bayramının salgının neden olduğu kısıtlamalarla geçirildiğini anımsatan Destici, "Bu yıl da hastalığı en azından belirli bir düzeyin altına çekebilmek için benzer tedbirlere ihtiyacımız olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Salgının seyri nedeniyle yeni tedbirlerin uygulanması gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Vaka ve ölüm sayılarındaki yükselişin insan hayatları dolayısıyla kamu güvenliği üzerinde oluşturduğu riskleri dikkate alarak Bilim Kurulu ve hükümetin açıkladığı ve açıklayacağı kurallara harfiyen riayet etmeliyiz. Buna mecburuz. Ramazan ayında inancımızın bizlere yüklediği en az ibadetler kadar önemli başkaca sorumluluklarımız da var. Pandeminin ekonomiye etkileri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok insan işlerini, çalışma imkanlarını kaybetmiş durumda. Yine pek çok kişi doğrudan hastalığın sebep olduğu mağduriyetleri yaşıyorlar. Hastalığa yakalanmaları dolayısıyla uzun tedavi ve karantina dönemleri geçirmek zorunda kalan on binlerce insanımız da maddi ve manevi sıkıntılara maruz kaldılar."

Destici, İslam'ın, pek çok anlamda "sorumluluk" demek olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Pandeminin başladığı ilk günden beri defalarca dile getirdik, kendi bedenimiz, nefsimiz ve şahsiyetimizden başlamak üzere, halka halka, eşlerimiz, çocuklarımız, anne ve babalarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, hemşerilerimiz, milletimiz, ait olduğumuz ümmetimiz, tüm insanlık, tüm canlılar, çevre ve elbette yaratıcımıza dair sorumluluklarımız var. Mensup olduğumuz din, sadece ibadetlerden ibaret değildir. Yaşadığımız şartlar nedeniyle zor durumda olan insanlara, özellikle dezavantajlı kesimler ve akrabalarımızdan, yakın çevremizden başlamak üzere, yardım etmekle de yükümlüyüz."

Bu ramazan ayında herkesin en çok diğer insanlara karşı sorumluluklarıyla imtihan vereceğini belirten Destici, "Milletçe, bugüne kadar olduğu gibi, bugün de yaşadığımız zorlukları ancak el ele vererek, dayanışma içinde, yardımlaşarak ve birlik olarak aşabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Salgın sürecinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailelerine ve millete sabır ve başsağlığı, hastalara da şifa dileyen Destici, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri mensupları başta olmak üzere milletin ve İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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