BBP Genel Başkanı Destici'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı
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BBP Genel Başkanı Destici'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

17.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:50
BBP Genel Başkanı Destici'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

(BBP) Genel Başkanı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Destici Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Merhum başbakanlardan 'in eşi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Parti'nin kurucusu ve ilk genel başkanlığını da yapan Sayın Rahşan Ecevit'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine de başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA
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