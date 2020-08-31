BBP Genel Başkanı Destici'den okulların açılmasına ilişkin açıklama Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Okulların açılması, doğal olarak, önce öğrencilerimizin sonra da ailelerinin ve eğitimcilerimizin sağlıklarıyla ilgili hepimizde endişelere neden oluyor" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Okulların açılması, doğal olarak, önce öğrencilerimizin sonra da ailelerinin ve eğitimcilerimizin sağlıklarıyla ilgili hepimizde endişelere neden oluyor" dedi.

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması ile ilgili açıklama yapan BBP Genel Başkanı Destici, "2020 - 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı, her dönemden farklı olarak uzaktan eğitim yoluyla başlıyor. Öncelikle, en değerli varlıklarımız, umutlarımız, geleceğimiz olan evlatlarımız için yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara ve başarılara vesile olmasını diliyorum. Tüm dünya, sosyal hayatı bütünüyle etkileyen salgın hastalığın etkisi altında. Biz de Covid-19'la mücadele edebilmek için eğitim sistemimizde de diğer alanlarda olduğu gibi bir takım tedbirleri ve kısıtlamaları hayata geçiriyoruz. Okulların açılması, doğal olarak, önce öğrencilerimizin sonra da ailelerinin ve eğitimcilerimizin sağlıklarıyla ilgili hepimizde endişelere neden oluyor. Bu konuda, hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugüne dek göstermiş oldukları hassasiyeti, gayreti ve çalışmaları takdirle karşılıyor, bundan sonrası ile ilgili, halkımıza ve de Milli Eğitim kurumlarımıza, alınması gereken tedbirlerle ilgili görevler düştüğüne inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl, uzaktan eğitimle ilgili, Milli Eğitim Bakanlığının önemli bir sınav verdiğini ve mazur görülebilir aksaklıklar dışında süreci başarıyla yönettiğini vurgulayan Destici, "Bu yıl da yine bizleri her anlamda zorlu bir sürecin beklediğini ifade etmek ve tüm zorlukları, el ele vererek, en önemlisi de Bilim Kurulu'muzun açıkladığı kurallara titizlikle riayet ederek aşabileceğimize olan inancımı dile getirmek istiyorum. Önemli problemlerimiz var, öğrencilerimizin bir kısmının internet erişiminde eksiklikler olduğunu görüyoruz. İnternet desteğiyle beraber, televizyon yayınlarının artırılması, kitap desteğiyle kayıpların asgari düzeyde tutulabileceği bir uygulamanın hayata geçmesini diliyorum. Öğretmenlerimizin eğitim hayatı ve milletimizin istikbaliyle ilgili önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Eğitim hangi metotla yapılırsa yapılsın, eğitimin merkezinde öğretmenlerimiz, onların bilgileri, birikimleri, performansları ve şefkatleri olmak zorunda. Unutmamalıyız ki, geleceğe ancak öğretmenlerimizin başarılarıyla güvenle yürüyebiliriz. Bunun içindir ki, öğretmenlerimize verilen ücret bir yük ya da külfet değil, alınlarının teri ve emeklerinin karşılığıdır. ve ne kadar verilirse verilsin parayla ölçülemeyecek kıymettedir. Ayrıca bu hususta son yıllarda en çok hak kaybına uğrayan ve mağdur edilen kesimlerin başında öğretmenlerin geldiği unutulmamalıdır. Bu durumun düzeltilmesinin mecburiyet kesbettiği görülmelidir. Öncelikle görevini ifa ederken hayatını kaybeden ve şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tekrar öğrencilerimize, öğretmenlerimize sağlıkla başarılar ve milletimize 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA