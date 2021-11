BBP Genel Başkanı Destici'den, Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dünya üzerinde insanlığın gerçekleştirdiği, 'başarı' ve 'ilerleme' sayılabilecek her gelişme, önce annelerin, sonra öğretmenlerin eseridir." ifadesini kullandı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, her ülkenin, öğretmenlerine ayırdığı ve kutladıkları özel günleri olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 1928'de "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanı verildiğine, kararın resmileştiği 24 Kasım'ın Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlandığına değinen Destici, "Dünya üzerinde insanlığın gerçekleştirdiği, 'başarı' ve 'ilerleme' sayılabilecek her gelişme, önce annelerin, sonra öğretmenlerin eseridir." görüşünü paylaştı.

Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Bir meslektaşları olarak, en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı, dolayısıyla ailelerimizin, milletimizin, ülkemizin istikbalini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutluyor, günümüzün, hepimiz için birlikte, huzurla, mutlulukla ve sağlıkla yürüdüğümüz aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum.

Bu vesileyle her birini kardeşimiz bildiğimiz, acılarını her an yüreklerimizde hissettiğimiz, bölücü terör örgütü tarafından katledilen şehit öğretmenlerimizi, tekrar, rahmetle, minnetle anıyorum. Bu önemli günde, Cumhuriyetin kurucusu, Millet Mektepleri Başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla yad ediyorum."

