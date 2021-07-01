BBP Genel Başkanı Destici'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret
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BBP Genel Başkanı Destici'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret

BBP Genel Başkanı Destici'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı kulüp tesislerinde ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Destici, TFF 1. Lig'in Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Faruk Koca'yı MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Destici, "Son genel kurulda Ankaragücü'nün başkanlığına seçilen Faruk Koca Beyefendi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Süper Lig'de son haftalarda şanssızlıklar yaşayıp küme düşen Ankaragücü, inanıyorum ki bu sene telafi edecek ve tekrardan Süper Lig'e yükselecektir. Gerek BBP lideri olmamdan dolayı gerekse Ankara milletvekili olmamdan dolayı kulübün hak ettiği yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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