BBP Genel Başkanı Destici'den Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici'den Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici'den Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Malazgirt'ten bugüne sayısız imha ve işgal girişimiyle karşılaştık. Zor günlerimiz oldu ama yine Rabb'imizin yardımıyla hep kazandık, hep var olduk." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Malazgirt'ten bugüne sayısız imha ve işgal girişimiyle karşılaştık. Zor günlerimiz oldu ama yine Rabb'imizin yardımıyla hep kazandık, hep var olduk." ifadesini kullandı.

Destici, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 26 Ağustos 1071 gününün tüm dünyada Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edildiğini belirtti.

Malazgirt Zaferi ile Anadolu topraklarının Türklerin hakimiyetine girdiğini anımsatan Destici, "Malazgirt'ten bugüne sayısız imha ve işgal girişimiyle karşılaştık. Zor günlerimiz oldu ama yine Rabb'imizin yardımıyla hep kazandık, hep var olduk." ifadesini kullandı.

Destici, Türkiye'ye yönelik saldırıların bazen işgal kuvvetlerinin ordularıyla, bazen terör eylemleriyle, bazen darbe ve darbe girişimleriyle, bazen ekonomik, askeri, siyasi, itikadi baskılarla, bazen de milletin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan dezenformasyonlarla gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye devam ettiğini kaydetti.

BBP Genel Başkanı Destici, "Bundan sonra da hiç şüphesiz benzer emellerle ve girişimlerle karşılaşacağız ama bu topraklarda var olmaya, hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Malazgirt Savaşı öncesinde yaşandığı rivayet edilen bir diyaloğu aktaran Destici, şöyle devam etti:

"Sultan Alparslan, Malazgirt Ovası'na yaklaşırken, keşfe gönderilen askerlerden biri 200 bin kişilik Bizans ordusunun yaklaştığı haberini getirir. 40 bin kişiye komuta eden Sultan Alparslan'ın cevabı olabildiğince kararlı ve nettir, 'Biz de onlara yaklaşıyoruz.' Bu tarihi cümleyi hiç unutmayacağız. Milletimize ve vatanımıza kast edenlerin de hiç unutmamalarını onlara hatırlatıyorum. Milletimizin, ordumuzun terhis edildiği, silahlarının elinden alındığı günlerde yedi düvele karşı bile yenilmediğini dost ve düşman herkese yeniden hatırlatarak, Anadolu'yu bize vatan yapan 26 Ağustos 1071 Malazgirt'ten 22 Ağustos-13 Eylül 1921'de gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'ne ve yine 26 Ağustos 1922'de başlayıp, 30 Ağustos Zaferi'yle sonuçlanan Büyük Taarruz'a, bu zaferleri bize yaşatan Yüce Allah'a hamdediyor başta Sultan Alparslan, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve onların silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."

Destici, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılını, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılını ve Büyük Taarruz'un başlangıcının 99'uncu yılını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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BBP Genel Başkanı Destici'den Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı Açıklaması - Haberler
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