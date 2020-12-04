BBP Genel Başkanı Destici'den Madenciler Günü mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Madenciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Destici mesajında, 4 Aralık tarihinin tüm dünyada "Madenciler Günü" olarak kutlandığını belirterek, "Konuyla ilgili, madencilik sektörünün hemen hemen tüm sanayi dallarının lokomotifi olduğu ve ülkemizin zengin yer altı kaynaklarından bahsetmemiz gerekirken, maalesef akıllarımıza ilk olarak ülkemizde sıklıkla yaşanan maden kazaları geliyor. Madenciler, tartışmasız çalışma şartları en zor ve en riskli meslek gruplarının başında yer alıyor. Yine, çoğunluğunu 'madenciler'in oluşturduğu ölümlü iş kazalarında Avrupa ülkeleri arasında birinci, İLO verilerine göre yine İLO üyesi ülkeler arasında ilk sıralardayız. Ülke olarak, öncelikli hedefimiz ve görevimiz bu tabloyu tersine çevirmek olmalıdır. Bu, aynı zamanda çalışanlara ve milletimize karşı sorumluluğumuzdur. İş güvenliği kurallarına uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmamasından dolayı meydana gelen iş kazalarının, ölümlerin, bu çağda herhangi bir gerekçeyle izah edilmesi mümkün değildir. Ülkemizin madencilik sektörüyle birlikte geliştiği; madencilerimizin, devletin ve teknolojinin tüm imkanları kullanılarak güven içinde çalıştıkları günlere vesile olması dileklerimle Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, tüm madenci kardeşlerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı