BBP Genel Başkanı Destici'den Libya tezkeresine destek

02.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:00

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Libya tezkeresine 'evet' diyeceğini açıkladı.

BBP Genel Başkanı Destici, katıldığı bir televizyon programında Libya'ya asker gönderme tezkeresine destek vereceklerini belirterek, "Türkiye, Libya'nın içişlerine karışmak için gitmiyor ya da Libya'da taraf olduğu için gitmiyor. Bizim orada tarihimiz ve kardeşliğimiz var. Öbür taraftan Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruma adına ulusal mutabakat hükümetinin kalması bizim için çok önemlidir ve hayati bir süreçtir. Libya'ya asker gönderme tezkeresine Büyük Birlik Partisi olarak 'evet' diyeceğiz. Çünkü biz bu kararı doğru buluyoruz" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA