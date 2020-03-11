BBP Genel Başkanı Destici'den korona virüs değerlendirmesi
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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Politika

BBP Genel Başkanı Destici'den korona virüs değerlendirmesi

BBP Genel Başkanı Destici'den korona virüs değerlendirmesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Biz bu mücadele karşısında hem Türkiye hem insanlık olarak tek başımayız" "Vatandaş olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dünyada...

11.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:04
BBP Genel Başkanı Destici'den korona virüs değerlendirmesi

BBP Genel Başkanı Destici'den korona virüs değerlendirmesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

"Biz bu mücadele karşısında hem Türkiye hem insanlık olarak tek başımayız"

"Vatandaş olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dünyada yaşanan korona virüs salgınına ilişkin, "Biz bu mücadele karşısında hem Türkiye hem insanlık olarak tek başımızayız. Vatandaş olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Herkes kendi kendinin koruyucusu olmak zorunda" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başında İdlib'te şehit olan Mehmetçikleri hatırlatan Destici, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. TBMM'de gerçekleştirdikleri toplantıda korona virüsünün her an Türkiye'de görülebileceğini ifade ettiklerini kaydeden Destici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece saatlerinde yaptığı açıklamaya değinerek, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Türkiye'de bir vakanın görüldüğünü ve sonucun pozitif çıktığını açıkladı. Sayın Bakanımız öncülüğünde Bilim Kurulu üyelerimiz, korona virüsün yayılmaya başladığı günden bugüne büyük çalışmalar yürüttüler. Bu çalışmalarla bir nevi virüsün girişini engellemiş oldular. Türkiye hazırlıklı bir şekilde bunu karşıladı, bundan sonraki süreç daha önemli. Bu virüs hayvanlardan insana bulaşan bir virüs, artık insandan insana buluşmaya başladığı için bağışıklık sistemimizin baş etmesi gereken bir hastalık haline geldi" diye konuştu.

Yeni tip korona virüse karşı bakanlık ve uzmanlar tarafından yapılan uyarıları ve alınması gereken tedbirleri hatırlatan Destici, "Özellikle yurt dışı seyahat yapan vatandaşlar 14 gün kuralına uymaları konusunda uyarıldı. Türkiye dün gece geç saatlere kadar büyük bir başarı yakalamıştı. 90 günlük sürede virüs ile tanışılmaması, bundan sonra vatandaşların daha bilinçli şekilde bunu karşılaması açısından önemli bir zaman kazanımıydı. Yayılması ne kadar engellenebilirse o kadar başarı sayılıyor. Biz bu mücadele karşısında hem Türkiye hem insanlık olarak tek başımızayız. Vatandaş olarak elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Herkes kendi kendinin koruyucusu olmak zorunda. Biz Türk milleti olarak aktif ve sosyal bir milletiz. Tokalaşmaya, öpüşmeye kıymet veren milletiz. İnsandan insana geçen bir virüs olduğu için bu alışkanlıklarımızı biraz ötelememiz gerekiyor. Bunu soğukluk olarak algılamamamız gerekiyor. Sadece tedbir olarak hepimizin sağlığı için bunu görmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Destici, bu problemin sağlık sorunundan çıkıp güvenlik soruna haline gelmemesi için bakanlık tarafından yapılan önerilere uyulması gerektiğini vurgulayarak, hijyen konusuna dikkat çekti. Dezenfektan ve maske gibi koruyuculuğu olan ürünlerin fiyatının bir anda birkaç katına çıktığını ifade eden Destici, "Devletin buna müsaade etmemesi lazım. Fırsatçılara asla müsaade edilmemeli ve fahiş fiyat artışına meydan verilmemelidir" dedi.

Dünyadaki petrol fiyatlarının 120 dolar civarından 30 dolar seviyesine geldiğini belirten Destici, "Türkiye'de hızla yükselen akaryakıt fiyatı vardı. Dün gece itibarıyla bu hızlı düşüşten dolayı benzinde ve motorinde indirim geldi fakat bize göre bu yeterli değildir. Buradaki indirimin en az iki lira seviyesinde olması gerekiyor. Biz bu indirimi yetersiz buluyoruz ve düşüşe göre gerçekçi indirimin uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye için en büyük tehlikenin terör örgütü PKK ve onun uzantıları olduğunun altını çizen Destici, "Gerçeği bile bile bazı siyasi partiler ve siyasetçiler PKK ve uzantıları ile iş birliği yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Son örneği Berlin'de ortaya çıktı. Cuma günü sol partinin düzenlediği toplantıda CHP'li temsilci ve HDP'li temsilci ve PKKnın Suriye'deki üst düzey ismi aynı masada buluşuyor. PKK Suriye sorumlusu olan kişi, Türkiye'yi işgalci olarak nitelendiriyor ve buna karşı CHP temsilcisinden bir cevap beklemiyoruz. Oraya katıldığı için zaten onu onaylıyor. Biz bunları TBMM'de de görüyoruz. CHP'nin bu toplantıya katılmasının cevabını vermesi lazım. Terörle sadece dağda mücadele olmaz, her alanda mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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