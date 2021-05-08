BBP Genel Başkanı Destici'den Kadir Gecesi mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Müslümanların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Müslümanların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Destici, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında, Kovid-19 salgını sebebiyle bu yıl da ramazan ayının mahzun bir şekilde yaşandığını belirtti.

Salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa dileyen Destici, "Rabb'im Müslüman Türk milletini, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)'in ümmetini ve yeryüzündeki tüm mazlumları, her türlü kötülüklerden ve bu salgın hastalıktan muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Yaşanan zor günlerin, birlik ve dayanışmayla atlatılabileceğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Maalesef emperyalistler burada da yoksulu, mazlumu, kendilerinden olmayanı düşünmüyor. Bazı ülkeler nüfusunun 5 katı aşı bulabilirken, bazı ülkeler bir tane bile aşı tedarik edemiyor. İşte burada da kapitalizmin, emperyalizmin, bencil, korkunç, vahşi ve zalim yüzünü bir kez daha görüyoruz. Yine dünyanın bir kısmı savurgan ve müsrif bir hayat yaşarken bir diğer kısmı Yemen'de olduğu gibi kuru ekmeği bulamıyor, ağaç yapraklarıyla besleniyor. Elhamdülillah ülkemiz, devlet kurumlarıyla ve milletiyle bu süreçte de hem ülkemiz insanı için hem de kardeş coğrafyalardaki mazlum ve ihtiyaç sahipleri için yardımlaşmayı ve dayanışmayı en üst seviyede gerçekleştirmektedir."

Türkiye'nin terörle mücadelesinin, hem sınırları içerisinde hem de sınırları dışında büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini anımsatan Mustafa Destici, "Ülkemiz sınırları içerisinde ve sınır ötesi harekatlarda görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize bir kez daha Rabb'imden onları korumasını, onlara yardım etmesini ve muzaffer kılmasını diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ve bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesini idrak edeceğiz. Öncelikle bizleri mübarek ramazan ayına ve Kadir Gecesi'ne eriştiren Allah (C.C.)'a hamdediyorum. Rabb'im, cümle Müslümanları bu gecenin feyzinden ve mağfiretinden istifade eden kullarından eylesin. Başta mazlum coğrafyalarımız, Doğu Türkistan, Filistin, Kırım, Myanmar, Yemen ve Türkmeneli'nde yaşayanlar olmak üzere tüm Müslüman kardeşlerimin ve Müslüman Türk milletinin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, dünyaya ve insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz