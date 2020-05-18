BBP Genel Başkanı Destici'den Kadir Gecesi mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BBP Genel Başkanı Destici'den Kadir Gecesi mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümüz şekilde tüm tedbirlerin alınarak Ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici'den Kadir Gecesi mesajı
18.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:04

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümüz şekilde tüm tedbirlerin alınarak Ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz" dedi.

Kadir Gecesi sebebi ile bir mesaj yayımlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Alışık olmadığımız, alışamadığımız, alışmak istemediğimiz bir Ramazan ayı yaşıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının etkisi altında her gün vatandaşlarımızın ölüm haberlerini alıyoruz. Öncelikle salgın nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan (C.C.) rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza şifa diliyorum. Bu yıl, diğer Ramazanlardan farklı olarak ailelerimizle, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle iftar sofralarında, cumalarda, teravihlerde bir araya gelemedik. 'Mahzun'uz ancak 'mağlup' olmamak için bilim insanlarımızın tavsiyelerine, devletimizin tüm 'vatandaşlarımızı korumak' maksadıyla uyguladığı kurallara titizlikle riayet etmeye devam etmeliyiz" dedi.

"Lakin pandeminin hızının kesildiği ve normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde vatandaşlarımızın da kahir ekseriyetinin hasretle beklediği ve bize ilettiği vechile, bazı İslam ve Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümüz şekilde tüm tedbirlerin alınarak Ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz" diyen Destici, "İçinde bulunduğumuz günlerin rahmet, mağfiret ve bereketinin en büyük manası, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içerisinde yer almasındandır. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) "Bu ayda öyle bir gece vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır" hadis-i şerifi, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi'nin manevi değerine işaret eder. Kur'an-ı Kerim, Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir Gecesi'nin fazileti, Kadir Suresi'nde "Şüphesiz biz o (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir 97/1-5) şeklinde bildirilir" ifadelerini kullandı.

Destici sözlerine şöyle devam etti:

"Kadir Gecesi'nde günahlarımızın affı, evlatlarımız, anne babalarımız, yakınlarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz için dua ederken, milletimizin ve insanlığın içinde bulunduğu bu zor günleri atlatması için de ellerimizi semaya açalım. Kadir Gecesi vesilesiyle çevremizde bulunan, yaşadığımız şartlar dolayısıyla zor durumda olan kişilere ulaşmaya, onlara el uzatmaya, sıkıntılarını paylaşmaya çalışalım. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında İslam'ın sadece ibadetlerden ibaret olduğu gibi bir yanılgıya asla düşmeyelim. İbadetlerimizi infak, sadaka gibi güzel söz ve davranışlarımızla da süsleyip zenginleştirelim. Ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, huzur, barış, mutluluk, Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Tükmeneli, Karabağ'a ve Myanmar'a, Batı Trakya'dan Yemen'e kadar esaret ve zulüm altındaki kardeşlerimiz için de kurtuluş getirmesi dileklerimle tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı Haber
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi Haber
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Ersin Korkut Hatice Çarpar Şahan Gökbakar
Spor Neymar Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Kadın Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Destici'den Kadir Gecesi mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 15:04:50. #1.15#
title