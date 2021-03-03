BBP Genel Başkanı Destici'den "İnsan Hakları Eylem Planı" değerlendirmesi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İnsan Hakları Eylem Planı"nın içeriğine bakıldığında herkesi ümitlendirdiğini söyledi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın kahpe saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürdüğünü belirten Destici, "Kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerinin Rabb'im yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını açıkladığı "Kontrollü Normalleşme" döneminin başladığına işaret eden Destici, kademeli normalleşme kararlarının Türkiye'ye ve vatandaşlara hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede başarılı olan mavi renkteki illerde yaşayan vatandaşlara teşekkür ederek, diğer illerde de vaka sayılarının azalmasını beklediklerini dile getirdi.

"Kontrollü Normalleşme"yi değerli bulduklarını vurgulayan Destici, eğitimin yüz yüze başladığını, ayrıca esnafın işletmelerinin kapılarını vatandaşlara açtığını hatırlattı.

Esnafın bazı talepleri olduğunu da belirten Destici, "Çalışma saatleriyle ilgili ufak bir düzeltme beklentisi var. Restoran kafeler için saat 07.00-19.00 arası çalışma saatleri. Esnafımız, 'Akşam yemeğine yaklaşık saat 19.00'da oturuluyor, biz de o saatte dükkanı kapatacağız. Onun için sadece öğlen yemeğinde hizmet vermiş olacağız' diyor. Onun için en azından saat 21.00'e kadar açık olmalarını arzu ediyorlar. Biz de bunu doğru buluyoruz." diye konuştu.

"Eylem planının hayata geçirilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "İnsan Hakları Eylem Planı"nın açıklandığını anımsatan Destici, "Eylem planının içeriğine baktığımızda hakikaten hepimizi ümitlendiren bir plan olduğunu gördük. Eylem planının sadece açıklanması yetmiyor önemli olan bunun hayata geçirilmesi. Bunun hayata geçirilmesi için de herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Buradan hükümete bir çağrı daha yapıyorum. Hem İnsan Hakları Eylem Planı hem de yeni anayasa çağrılarının samimi olarak özellikle diğer muhalefet partileri bloğunda yankı bulması için şu anda hazırlığı içinde olunan Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu değişikliklerinde de mutabakat olmasını arzu ediyoruz. Bunun da diğer partilerle görüşülerek ortak bir mutabakatla Meclis Genel Kuruluna getirilmesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe