BBP Genel Başkanı Destici'den İnce'ye geçmiş olsun telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Hareketi Kurucusu Muharrem İnce'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Hareketi Kurucusu Muharrem İnce'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi hastanede devam eden Memleket Hareketi Kurucusu Muharrem İnce'yi telefonla arayan Destici, "Sayın İnce'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı