BBP Genel Başkanı Destici'den ikinci çocukları dünyaya gelen Bağcı çiftine tebrik

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ikinci çocukları dünyaya gelen Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ve eşini tebrik etti.