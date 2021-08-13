BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin değerlendirme Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin, "Milletimiz, halkımız bölge insanının yanında, 84 milyonun kalbi oradaki vatandaşlarımız için atıyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin, "Milletimiz, halkımız bölge insanının yanında, 84 milyonun kalbi oradaki vatandaşlarımız için atıyor. İnşallah el ele vererek bu zorlu günleri de birlikte atlatacağız." dedi.

Destici, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, dün geldikleri kentte çok iyi karşılandıklarını, il ve ilçelerde devletin yaptığı yatırımlarla önemli mesafeler kat edildiğini gözlemlediklerini söyledi.

Şırnak halkıyla ve esnafıyla buluştuklarını dile getiren Destici, kentte genç nüfus dolaysıyla işsizliğin olduğunu, yeni iş alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Şırnak ve ilçelerinin büyük bir gelişim içerisinde olduğunu gördüklerini aktaran Destici, havalimanı, yollar, tüneller, şehrin dizaynı, alt ve üst yapı olmak üzere devlet tarafından büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Destici, "Eksiklikler yok mu tabii ki var, onları da el birliğiyle çözeceğiz. Şırnaklı evlatlarımızı işsiz, evdeki analarımızı aşsız bırakmayacağız." diyerek, bölgede eğitim seviyesinin düşük olmasının ve iş adamlarının yatırım yapmamasının en büyük nedeninin terör örgütü ve uzantısı olduğunu ifade etti.

Terör örgütünün devletin ve iş adamlarının bölgede yatırım yapmasını istemediğini anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Çünkü onların isteği bölge kalkınmasın, eğitimsiz olsun, işsizlik olsun ki milletin körpecik yavrularını dağa çıkarıp terörist yapsın, onları kendi emperyalist emelleri için kullansınlar. HDP'nin, PKK'nın üst yöneticilerin çocukları nerede? Her birisi Avrupa ülkelerinde eğitim yapıyor ya da Türkiye'nin batı illerinin birinde hayatlarını zevküsefa içerisinde sürdürüyor. Mesele Şırnak, Hakkari, Siirtli çocuklara geldiğinde onları açlığa, işsizliğe, eğitimsizliğe mahkum edip terörist yapmaya çalışıyorlar. Vatandaşımız bunları iyi biliyor ve bundan sonra hem terör örgütüne hem de siyasi uzantılarına prim vermeyecektir. Temaslarımızda vatandaşımızın kararlı olduğunu da gördük"

Şırnaklı vatandaşların çok çalışkan olduğunu dile getiren Destici, yeni iş alanlarının oluşması için devletin ve iş adamların öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.

Afetlerde devlet millet ele ele

Ülkenin son günlerde doğal afetlerle mücadele ettiğini anımsatan Destici, önce Akdeniz bölgesindeki orman yangınları, daha sonra Karadeniz bölgesinde oluşan sellerde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini anlattı.

İlk günden beri bölgede bulunduklarını, ihtiyaçları ilgili kurumlara aktardıklarını belirten Destici, parti teşkilatlarının da ihtiyaçları karşılamak için her türlü desteği yerine getirme çabası içinde olduğunu söyledi.

Temaslarının ardından kendisinin de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gideceğini bildiren Destici, "Devletimiz halkının yanında yaraları sarmak için sahada yer alıyor. Milletimiz, halkımız bölge insanının yanında, 84 milyonun kalbi oradaki vatandaşlarımız için atıyor. İnşallah el ele vererek bu zorlu günleri de birlikte atlatacağız." dedi.

Afganistan'dan Türkiye'ye yönelik düzensiz göçe değinen Destici, "Olay abartılıyor sanki elini kolunu sallayan ülkeye giriyormuş gibi bir iki kanaldan görüntü geçiliyor ve vatandaş buna inanıyor. Böyle bir durum söz konusu değildir. Öncelikle milletimizin buna itibar etmemesi gerekiyor. Bunlar algı operasyonudur. Böyle bir durum var ama abartıldığı gibi değildir. Türkiye daha önce aldıklarıyla ilgili yeni bir plan işletmeli ve şimdi de gelmek isteyenlere karşı da plan işletmelidir. Yeni gelenlerle ilgili bizim tavsiyemiz şudur, asla sınırlarımız içerisine alınmamalıdır. Sınırlarımızda tampon bölgeler oluşturulmalı ve konu Birleşmiş Milletler Mülteciler Konfederasyonu Komisyonu ile birlikte çözülmelidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan