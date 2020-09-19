BBP Genel Başkanı Destici'den Gaziler Günü mesajı Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici'den Gaziler Günü mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Topraklarımızı kanlarıyla bize vatan yapan şehitlerimizin, kılıçlarıyla bağımsızlık nişanemiz olan bayrağımızı gönderde tutan gazilerimizin olduğunu hiç unutmadık.

BBP Genel Başkanı Destici'den Gaziler Günü mesajı Açıklaması
19.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:16

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Topraklarımızı kanlarıyla bize vatan yapan şehitlerimizin, kılıçlarıyla bağımsızlık nişanemiz olan bayrağımızı gönderde tutan gazilerimizin olduğunu hiç unutmadık." ifadesini kullandı.

Destici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türklerin, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar tüm hayat alanlarını fedakarlık, kahramanlık, kan, gözyaşı ve Allah'ın inayetiyle inşa ettiğini bildirdi.

Türklerin, tarih boyunca düşmanların birleştikleri, galip geldikleri, "tükendiler" dedikleri gün bile yıkılmadıklarını ve düştükleri yerden ayağa kalkarak yine kazandıklarını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Topraklarımızı kanlarıyla bize vatan yapan şehitlerimizin, kılıçlarıyla bağımsızlık nişanemiz olan bayrağımızı gönderde tutan gazilerimizin olduğunu hiç unutmadık. Savaşımız bugün de devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki uzun süre devam edecek. Yine canımızı, kanımızı vereceğiz, yine kazanacağız ve hep var olacağız. Şehitlerimizi ve Rahman'a kavuşan gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara ise saygıyla hürmetlerimi sunuyorum. Gaziler Günümüz kutlu olsun."

Kaynak: AA

AA Editörü - Fırat Taşdemir
Fırat Taşdemir
AA Editörü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 11:43:13. #1.14#
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