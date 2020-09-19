BBP Genel Başkanı Destici'den Gaziler Günü mesajı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Düşmanların birleştikleri, galip geldikleri, 'tükendiler' dedikleri gün bile yıkılmadık.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Düşmanların birleştikleri, galip geldikleri, 'tükendiler' dedikleri gün bile yıkılmadık. Düştüğümüz yerden ayağa kalktık, yine kazandık, yine var olduk, var olacağız. Bu var oluşta en büyük payın, hiç şüphesiz, hiç tartışmasız, topraklarımızı kanlarıyla bize vatan yapan şehitlerimizin, kılıçlarıyla bağımsızlık nişanemiz olan bayrağımızı gönderde tutan gazilerimizin olduğunu hiç unutmadık" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Destici, mesajında, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey. Kızılelma'ya. Türk tarihinin bir gününde bile, sahip olduğumuz hiçbir şey bize bahşedilmedi. Orta Asya'dan Anadolu'ya, her adımda, istisnasız tüm hayat alanlarımızı, fedakarlıklarla, kahramanlıklarla, kanla, gözyaşıyla, Allah'ın inayetiyle kendimiz kazandık, kendimiz inşa ettik, kendimiz koruduk. Az güldük, çok ağladık, daha çok çalıştık, daha da çok savaştık, savaştık, savaştık ve kazandık. İnançlarımıza ve birbirimize sarıldıkça yükseldik. Değerlerimizden uzaklaştıkça zorluklar, sıkıntılar yaşadık. Ama hep ayakta kaldık. Düşmanların birleştikleri, galip geldikleri, 'tükendiler' dedikleri gün bile yıkılmadık. Düştüğümüz yerden ayağa kalktık, yine kazandık, yine var olduk, var olacağız. Bu var oluşta en büyük payın, hiç şüphesiz, hiç tartışmasız, topraklarımızı kanlarıyla bize vatan yapan şehitlerimizin, kılıçlarıyla bağımsızlık nişanemiz olan bayrağımızı gönderde tutan gazilerimizin olduğunu hiç unutmadık. Savaşımız bugün de devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki uzun süre devam edecek. Yine canımızı, kanımızı vereceğiz, yine kazanacağız ve hep var olacağız. Kıyamete kadar. Şehitlerimizi ve rahmet-i Rahman'a kavuşan gazilerimiz'i rahmetle anıyor, hayatta olanlara ise saygıyla hürmetlerimi sunuyorum. Gaziler Günümüz kutlu olsun" cümlelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA