BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan'a tebrik telefonu
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BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan'a tebrik telefonu

24.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:33
BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, Destici'nin Erdoğan'ı telefonla arayarak, genel başkanlığının şahsına, ailesine, AK Parti camiasına, ülke ve millete hayırlı olmasını temenni ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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