BBP Genel Başkanı Destici'den "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek
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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika

BBP Genel Başkanı Destici'den "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek

BBP Genel Başkanı Destici'den "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek Destici: "Bu süreçten zarar gören esnafımızın, sanayicimizin, üreticimizin desteklendiğini gördük" "En düşük emekli maaşının bin 500 TL seviyesine getirilmiş olması güzeldir, sevindiricidir" Büyük Birlik Partisi Genel...

19.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:54
BBP Genel Başkanı Destici'den 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine destek

BBP Genel Başkanı Destici'den "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek

Destici:

"Bu süreçten zarar gören esnafımızın, sanayicimizin, üreticimizin desteklendiğini gördük"

"En düşük emekli maaşının bin 500 TL seviyesine getirilmiş olması güzeldir, sevindiricidir"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Bu süreçten zarar gören esnafımızın, sanayicimizin, üreticimizin desteklendiğini gördük" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin açıklama yaptı. Destici, "Öncelikle korona virüs hastalığına yakalanan bütün vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. İki vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet, ailesine ve geri kalanlara sabır niyaz ediyorum" dedi.

Destici, "Tabii öncelikle bir hakkı teslim etmek lazım. O da Çin'de korona virüsün çıkıp yayılmaya başladığı günden bugüne kadar başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Sağlık Bakanımız ve diğer yetkililerimiz, kurum, kuruluşlarımız olmak üzere gerçekten bu süreci çok doğru ve dikkatli bir şekilde hem takip ettiler hem de yönettiler. Bu sayede öncelikle bu salgın hastalığı Türkiye'ye geç geldi. Ama en nihayetinde biz bununla yüzleşecektik ve yüzleştik. Diğer ülkelerle şu anda kıyasladığımızda alınan tedbirler neticesinde hastalığın Türkiye'de daha yavaş yayıldığını görmekteyiz. İnşallah bu seyirde, bunun da altına düşerek kısa sürede milletçe yeneriz ve def ederiz" ifadelerini kullandı.

"Bunu yenmenin en temel yolu hijyen, temizlik ve Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği kurallara uymak"

Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da vurguladığı gibi bunu yenmenin en temel yolu hijyen, temizlik ve Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği kurallara uymak. Başta en yakınımızdakilerle, bizim milletçe sevdiğimiz alışkanlığımız olan tokalaşma, sarılma, küçük çocuklarımızı öpme, büyüklerin elini öpme gibi alışkanlıklardan süratle uzaklaşmamız, belli bir mesafeyi aramızda korumamız gerekiyor. Buna bütün vatandaşlarımızın uyması gerekiyor. Bir kişi burada sorumsuz davranırsa, özensiz davranırsa binlerce kişiye bu hastalığı maazallah bulaştırabilir. Bilinçli olarak bunu yapmalı ama eğer çevremizde sorumsuz vatandaşlar görürsek bu kurallara uymayan, hiç çekinmeden mutlaka ama mutlaka uyarmalıyız. Çünkü o sadece kendine kötülük yapmıyor, çevresindeki bütün insanlara ve bir millete kötülük yapıyor. Onun için bunlara müsaade etmemeliyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlik vurgusunun doğru bir vurgu olduğunu kaydeden Destici, "Biz bütün zorlukları bu güne kadar birlik ve beraberlik içerisinde aştık, inşallah bundan sonra da zorluklarımızı birlikle aşacağız. En önemlisi de şu anda içinde bulunduğumuz korona virüs salgınına karşı da mücadelemizi birlikte yaparsak devletçe, milletçe, ülke olarak topyekün mücadeleyi hep birlikte verirsek hem az hasarla bu işi az kayıpla atlatırız hem de kısa sürede bu virüse karşı adeta bir zafer kazanarak bunu ülkemizden kovabiliriz, başımızdan defedebiliriz" şeklinde konuştu.

"Esnafımızın, sanayicimizin, üreticimizin desteklendiğini gördük"

Açıklanan 100 milyar liralık pakette ihracatçının desteklendiğini gördüklerini belirten Destici, "Burada bu süreçten zarar gören esnafımızın, sanayicimizin, üreticimizin desteklendiğini gördük. Nasıl, şöyle ki bu kesimin kamuya olan vergi, KDV, SGK borçlarının ötelenmesi, yine bankalara olan kredilerinin faizsiz bir şekilde ötelenmesi, yine ihtiyaç duyan sanayiciye, üreticiye kolay kredi imkanı, KOBİ'lere hem destek hem de bu desteğin 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarılarak yani bir kat arttırılarak verilmiş olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

"En düşük emekli maaşının bin 500 TL seviyesine getirilmiş olması güzeldir, sevindiricidir"

En düşük emekli maaşının bin 500 TL'ye yükseltilmesini de değerlendiren Destici, "En düşük emekli maaşının bin 500 TL seviyesine getirilmiş olması güzeldir, sevindiricidir. Yine emeklilerimizin her iki bayramda alınan ikramiyelerin Nisan başında ödenecek olması ve emeklilerimizin hayatını kolaylaştırması noktasında alınan kararda bize göre yine doğru bir karardır. Emeklilerimizi yaşlılarımızı sevindirecek bir karardır" dedi.

"Bütün öğretmen adaylarımız için hayırlı olsun"

"Öğretmen açığı yıllardır ülkemizde konuşulan, var olan bir problemdir" diyen Destici, "Bu açığın kapatılmasına yönelik son yıllarda çok büyük atamalar gerçekleştirilmiştir. Yakınımdaki, çevremdeki insanlardan biliyorum, bir eğitimci olarak bu konuya hakimim. Öğretmen adaylarımızın 20 bin öğretmenin atamasının Ağustos'tan önce yapılmasına yönelik ısrarlı bir talepleri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından bu talebin karşılandığını gördük. Bütün öğretmen adaylarımız için hayırlı olsun. İnşallah bütün öğretmen adaylarımızın atamasının yapıldığı, ülkemizin hiçbir okulunda öğretmen açığının bulunmadığı günleri de inşallah birlikte yaşarız diye ümit ediyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici'den 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine destek

Kaynak: İHA

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BBP Genel Başkanı Destici'den "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek

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