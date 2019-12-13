BBP Genel Başkanı Destici'den Beşiktaş Kulübüne ziyaret
Haberler » Güncel » BBP Genel Başkanı Destici'den Beşiktaş Kulübüne ziyaret - Haber

BBP Genel Başkanı Destici'den Beşiktaş Kulübüne ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ağırladı.

13.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:24
BBP Genel Başkanı Destici'den Beşiktaş Kulübüne ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı , (BBP) Genel Başkanı 'yi ağırladı.

Vodafone Park'taki kulüp merkezinde gerçekleştirilen ziyarete, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Fatih Hakan Avşar da yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, ziyarette Destici'ye isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler