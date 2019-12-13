BBP Genel Başkanı Destici'den Beşiktaş Kulübüne ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ağırladı.
13.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:24
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ağırladı.
Vodafone Park'taki kulüp merkezinde gerçekleştirilen ziyarete, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Fatih Hakan Avşar da yer aldı.
Ahmet Nur Çebi, ziyarette Destici'ye isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.
Kaynak: AA