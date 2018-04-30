BBP Genel Başkanı Destici'den Berat Kandili Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye, Irak, Filistin, Lübnan, Çeçenistan, Karabağ ve Doğu Türkistan olmak üzere, dünyanın birçok yerinde soydaşlarımıza ve Müslüman kardeşlerimize uygulanan zulmün son bulmasını Cenab-ı Allah'tan dileyerek, Türk Milleti'nin ve Müslüman kardeşlerimizin, Berat Kandili'ni kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, mesajında, Berat Kandili gecesinin af, merhamet ve mağfiret gecesi olarak kabul edildiğini, Hz. Muhammed'in bu gecede Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelediğini belirtti.

Geçici hevesler peşinde ömür tüketmek yerine yaşanan hayatın geçiciliğini bilerek, Allah'a dönülmesi gerektiğini vurgulayan Destici, bilginin, teknolojinin ve her türlü maddi gücün ahlakla buluşturulması gerektiğini kaydetti.

Berat Gecesi'nin bağışlanma ve af gecesi olduğuna işaret eden Destici, Suriye'de, Afganistan'da, Irak, Filistin'de ve Doğu Türkistan'da kansız ve kavgasız bir yaşam, bir dünya, huzur ve barış ile mutlu ve müreffeh bir insanlık dileğinde bulundu.

Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Bu günde, insanların, ruhlarını karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerinden atmalarını, nefsin kötü arzularını frenlemelerini ve gönül dünyasını bulandıran haset, kin ve düşmanlık gibi kötü duygulardan temizlenmelerini, başta Suriye, Irak, Filistin, Lübnan, Çeçenistan, Karabağ ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın birçok yerinde soydaşlarımıza ve Müslüman kardeşlerimize uygulanan zulmün son bulmasını Cenab-ı Allah'tan dileyerek, Türk Milleti'nin ve Müslüman kardeşlerimizin, Berat Kandili'ni kutluyorum."