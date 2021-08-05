BBP Genel Başkanı Destici'den, Başkan Kılınç'a ziyaret
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BBP Genel Başkanı Destici'den, Başkan Kılınç'a ziyaret

BBP Genel Başkanı Destici'den, Başkan Kılınç'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adıyaman'da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Kılınç'ı gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adıyaman'da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Kılınç'ı gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Çeşitli programlara katılıp, görüşmeler gerçekleştirmek için Adıyaman'a gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan BBP Genel Başkanı Destici, Adıyaman'ın her geçen sürede daha da geliştiğini söyleyerek, "Çeşitli programlara katılmak üzere geldiğimiz Adıyaman'da belediye başkanımızı da ziyaret etme fırsatı bulduk. Bu kadim şehirde sayın başkanın güzel çalışmalarına şahit olduk. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise BBP Genel Başkanı Destici'yi Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Genel başkanın ziyareti bizleri oldukça mutlu etmiştir. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, BBP Adıyaman İl Başkanı Nihat Komşu ile Hatay, Şırnak ve Şanlıurfa BBP il başkanlarının da katılımıyla gerçekleşen ziyaret sonunda Belediye Başkanı Kılınç, BBP Genel Başkanı Destici'ye Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği Türk Bayrağı tablosu hediye etti. - ADIYAMAN

BBP Genel Başkanı Destici'den, Başkan Kılınç'a ziyaret
BBP Genel Başkanı Destici'den, Başkan Kılınç'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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