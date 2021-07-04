BBP Genel Başkanı Destici, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 5 Temmuz 1993'de Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde terör örgütü PKK tarafından katledilenler için mesaj yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 5 Temmuz 1993'de Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde terör örgütü PKK tarafından katledilenler için mesaj yayımladı.

Destici, Başbağlar'da yaşananların, Anadolu'da yaşanan ve PKK'nın neden olduğu sayısız katliamdan biri olmasının yanında dikkat çekici başka özelikler taşıdığını belirtti.

Başbağlar'da, çok sayıda provokasyona sahne olan 1993'te yapılmak istenenlere dair önemli ipuçlarının bulunduğuna işaret eden Destici, Madımak olayının hemen ardından Türkiye'de, Türklerle Kürtler, Alevilerle Sünniler, dindarlarla laikler, sağcılarla solcular arasında başlatılmak istenen "kan davasının fitilinin ateşlenmeye çalışıldığını" dile getirdi.

Türkiye'nin, 37 yıldır varlığına, bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik terör eylemlerine maruz kaldığını kaydeden Destici, bu sürede çoğu sivil 40 bin kişinin hayatına ve büyük maddi zarara mal olan terör eylemlerinin, insanlık tarihinin "en vahşi ve en ahlaksız" metotlarla yürütüldüğünü ifade etti.

"Başbağlar, PKK'nın ne olduğunu gösteren en karakteristik örnektir"

Bu vahşetin, uluslararası güçlerin desteği olmadan sürdürülmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Destici, "PKK'nın varlığından ve eylemlerinden çıkarılması gereken ilk sonuç, PKK'nın Türkiye'ye karşı yürütülen bir savaşın taşeronu olduğudur. Başbağlar katliamı, PKK'nın katliam ortakları TİKKO, DHKP-C ve destekçilerinin ne olduklarını ve insanlıkla ilişkilerini ortaya koyan, en karakteristik örneklerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, içeride ve dışarıda teröre hoşgörü gösteren, görmezden gelen, gerekçe arayan, diyalog kuran, yardım eden ve iş birliği yapan herkesin, başta Başbağlar olmak üzere, Türkiye'de işlenen cinayetlerin ortağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbir söz, yaşananları, yaşadıklarımızı, maruz kaldıklarımızı, bu vatanda hür ve bağımsız bir şekilde yaşamak içen feda ettiklerimizi ve terörün insanlıkla hiçbir ortak paydası olmayan karanlık yüzünü değiştirmeyecek. Bu karanlık tablonun sorumluları ise layık oldukları cezayla er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacaklar. Türk milleti büyük bir millettir. Başbağlar'ın hesabı bir gün muhakkak sorulacak, kimsenin şüphesi olmasın. Başbağlar katliamının 28. yılında, kaybettiğimiz kardeşlerimiz ve evlatlarımızla birlikte, tüm şehitlerimizi, hatıralarının ve acılarının hayatımız boyunca bizimle yaşayacağını ifade ederek, rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak