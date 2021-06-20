BBP Genel Başkanı Destici'den Babalar Günü mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Babalar Günü'nü kutladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Babalar Günü'nü kutladı.

Destici, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ailenin, içinde yaşadığımız toplumun, mensubu olunan milletin ve tüm hayatı şekillendiren mukaddesatın en önemli değeri olduğunu vurguladı.

Evlatlarını, topluma, vatana, devlete ve millete karşı sorumluluk duyan bireyler olarak yetiştiren babaların, aileleriyle birlikte tüm bu değerleri ayakta tuttuğunu ve koruduğunu belirten Destici, "Bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamız için hayatlarını feda eden şehitlerimiz ve şehit babaları başta olmak üzere ailelerine helal rızık taşıyan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay