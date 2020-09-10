BBP Genel Başkanı Destici'den Babacan ve Öztrak'a geçmiş olsun telefonu BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Deva Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Babacan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA Kaynak: İHA