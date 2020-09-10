BBP Genel Başkanı Destici'den Babacan ve Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BBP Genel Başkanı Destici'den Babacan ve Öztrak'a geçmiş olsun telefonu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP Genel Başkanı Destici'den Babacan ve Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
10.09.2020 15:08 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:12

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Deva Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Babacan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Seda Sayan Deniz Seki Hande Erçel
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Abdullah Özadalı
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Destici'den Babacan ve Öztrak'a geçmiş olsun telefonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 15:12:39. #1.14#
title