BBP Genel Başkanı Destici: "Terörün ve teröristin partisine dünyanın hiçbir yerinde hukuk müsaade etmez"
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BBP Genel Başkanı Destici: "Terörün ve teröristin partisine dünyanın hiçbir yerinde hukuk müsaade etmez"

BBP Genel Başkanı Destici: 'Terörün ve teröristin partisine dünyanın hiçbir yerinde hukuk müsaade etmez'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörün ve teröristin partisine dünyanın hiçbir yerinde hukukun müsaade etmez" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörün ve teröristin partisine dünyanın hiçbir yerinde hukukun müsaade etmez" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşması ile ilgili bir açıklama yaptı. Destici, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "HDPKK'nın kapatılması için Anayasa Mahkemesine gönderdiği iddianamenin hızlı bir şekilde görüşülerek eksikler olduğu gerekçesiyle (oybirliğiyle) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilmişti. O meşum karar bugün Başsavcılığa ulaştı. İnanıyor ve bekliyoruz ki, teferruattan ibaret olan lakin usuli olduğu dile getirilen eksiklikler! süratle giderilerek aynı hızla iddianame tekrar Anayasa Mahkemesine gönderilecektir. Hatırlatalım ki; terörün ve teröristin partisine dünyanın hiçbir yerinde hukuk müsaade etmez" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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