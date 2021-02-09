Akşener: "Sayın Erdoğan'ın yeni anayasa teklifinin içinde ne var ne yok bilmiyoruz. Birbirimize önyargılı olmamalıyız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası Akşener ve Destici basın toplantısı düzenledi.

Akşener, görüş alış verişinde bulunulan ziyarette, BBP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa teklifine dair görüşlerini paylaştığını söyledi. Akşener, "Yeni anayasa belki hukuki manada sorunlu olabilir de sıfırdan anayasa, bunu hukukçu olmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ilk dört maddesine zaten dokunulması, değiştirilmesi, tartışılması mümkün olmadığına dair sayın Destici ile aynı sayfadayız, partilerimiz de o konuda aynı sayfada." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasına değinen Akşener, "geçmişin getirdiği vesayet odaklarının ortadan kaldırıldığı, siyasetin yönetimin içine elini, burnunu sokmadığı demokrasinin, hukukun adaletin tesis edildiği bir sistemi" önerdiklerini söyledi.

Bunun için bir süredir çalıştıklarını ifade eden Akşener, "Sayın Erdoğan'ın yeni anayasa teklifinin içinde ne var ne yok bilmiyoruz. Sayın Destici, 'her şeye önyargısız bakın' dedi. Önyargı konusunu katılıyorum. Birbirimize önyargılı olmamalıyız." diye konuştu.

"Memleket masası" önerisini anımsatan Akşener, şunları kaydetti:

"Anayasa vesaire görüşmek anlamında değildi söylediğim. Türkiye'nin ekonomisi çok sıkışmıştı. 'Pandemi, dış politika, Libya, Suriye gibi konularla ilgili olarak siyasi partiler çalışma yapıyor, onları aktarsınlar sizlere' demiştim. BBP'yi özellikle saymıştım. İlginç bir şekilde sayın Erdoğan'ın arkadaşlarından değil ama küçük ve minik ortak tarafından neredeyse oklandım. Yani bir kurşun sıkmadılar, o vaziyete geçti. Sayın Destici'nin bu ziyaretleri belki Türkiye'nin bu diş sıkarak birbiriyle konuşan gruplarının dişlerini açmasına sebep olur."

-"Hepimiz gayret göstermeliyiz"

Destici, Türkiye'nin önündeki meseleleri konuşmak için siyasi partilerle görüştüklerini belirterek, bugünkü ziyaretin ana konusunun yeni anayasa olduğunu söyledi.

Güvenliği, özgürlüğü, refahı ve adaleti esas alacak bir anayasadan yana olduklarını belirten Destici, parti olarak kuruldukları günden bu yana Türkiye'nin "1982 darbe anayasasından" kurtulması gerektiğini ifade ettiklerini kaydetti.

Bu kararlılıklarını devam ettirdiklerini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir çağrısı oldu. Bu çağrıyı samimi ve desteklenmesi gereken hatta bunun ötesinde konuşulması gereken bir çağrı olarak görüyoruz. BBP olarak da samimi buluyoruz ve destekliyoruz. 'Herkesin hiç kırmızı çizgilerini dile getirmeden, önceliklerini söylemeden önce konuşabilmeliyiz' diyorum. Parti olarak toplumun hiç bir kesiminin ayrılmadan bu sürece katkı vermesini arzu ediyoruz. Biz diyoruz ki, gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım ve bunu başaralım. 'Bu mevsim de böyle geçsin' dememeliyiz. Hepimiz gayret göstermeliyiz diye düşünüyorum."

Anayasanın ilk dört maddesini anımsatan Destici, "Herkes, cümle alem, dünya şunu bilsin ki, 'devletin bayrağı devletin dili, devletin başkenti, üniter yapısı konusunda zaten hiç kimse değişsin' demiyor. Zaten bunların değişmesini isteyen BBP'nin de hışmına uğrar. Bunu da herkesin bu şekilde bilmesini arzu ediyorum." dedi.

Destici, tam demokratik bir siyasi partiler yasası ve seçim kanunu istediklerinin altını çizerek, "Bu konuda çok açığız, netiz. Barajsız, amasız, fakatsız bir seçim kanunu istiyoruz." ifadesini kullandı.

Destici, bir gazetecinin HDP ile görüşüp görüşmeyecekleri sorusuna, "HDP ile görüşmemiz söz konusu değil. Oradaki tavrımız net. Terörle iltisaklı olan, terörün partisi olduğu açık bir şekilde bilinen bir partiyle görüşmemiz söz konusu değil. Eğer terörle aralarına mesafe koyarlar, PKK'yı, PYD'yi terör örgütü olarak ilan ederler, Türkiye'nin, milletin birliğinin yanında dururlarsa bizim kimseyle şahsi bir problemimiz yok." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık