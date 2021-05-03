BBP Genel Başkanı Destici'den "3 Mayıs Türkçülük Günü" mesajı Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici'den "3 Mayıs Türkçülük Günü" mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici'den '3 Mayıs Türkçülük Günü' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk milliyetçiliğinin, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne milletin var olma ve kendine sahip çıkma iradesiyle emperyalizme karşı en güçlü silahı olduğunu bildirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk milliyetçiliğinin, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne milletin var olma ve kendine sahip çıkma iradesiyle emperyalizme karşı en güçlü silahı olduğunu bildirdi.

Destici, "3 Mayıs Türkçülük Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında, bu tarihi, çeşitli gerekçelerle milli şuurun ve Türk kelimesi ile etrafında şekillenen Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde milletin istikbaline sahip çıktığı gün olarak hatırladıklarını belirtti.

Tük milliyetçiliğinin, bu günün ardından genişleyerek daha büyük topluluklara ulaştığını ve kendi içindeki tekamülünü de sürdürdüğünü ifade eden Destici, Türk milliyetçiliğinin ve milliyetçilerinin bu yolculuktaki en önemli adımlarından birinin merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun 1977'de Ülkü Ocakları Kongresi'nde Genel Başkan seçilmesi olduğunu kaydetti.

Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçilik, emperyalizmin sömürdüğü topraklarda sömürülenlere dayattığı şekliyle, bir ırkçılık ve geri kalmışlık değildir. Aksine Türk milliyetçiliği, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne, milletimizin var olma ve kendine sahip çıkma iradesiyle emperyalizme karşı en güçlü silahı olmuştur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yusuf Akçura'dan Hüseyin Nihal Atsız'a, Alparslan Türkeş'ten Muhsin Yazıcıoğlu'na, Türk milliyetçiliğinin bayrak şahsiyetlerini sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyor, 3 Mayıs Türkçüler Günü'müzü, başta Doğu Türkistan ve Kırım olmak üzere esaretteki Türk vatanlarının ve illerinin kurtuluşuna, İsmail Gaspıralı'nın dediği gibi 'Türk devlet ve toplulukları arasında dilde, fikirde, işte birliğin' gelişmesine ve milletimizin aydınlık yarınlarına vesile olması dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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