BBP Genel Başkanı Destici'den 3 Aralık Dünya engelliler günü mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, engellilerin sosyal hayatta karşılaştığı zorlukların giderilmesiyle ilgili, hiç durmadan ve her gün kendini güncelleyen çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Destici, 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajında, partisinin 1993'te kurulurken, en önemli argümanlarından birinin "Sosyal devlet" kavramı olduğunu kaydetti.

BBP Lideri Destici, sosyal devlet terimiyle özetle, "dezavantajlı bireylerin, toplumsal yaşama, diğer vatandaşlarla aynı şartlarda katılım sağlaması gerektiği", "devletin dezavantajlı bireyleri desteklemesi, bunun devletin asli görevlerinden biri ve onların refahının artırılması için devletin tedbirler almak zorunda olduğunu" söylediklerini ve hiç ara vermeden, bunu dile getirmeye devam ettiklerini anlattı.

Dezavantajlı kesimlerin ilk sırasında, hiç tartışmasız engellilerin yer aldığını kaydeden Destici, "Engellilerin sosyal hayatta karşılaştığı zorlukların giderilmesiyle ilgili, hiç durmadan ve her gün kendini güncelleyen çözümler üretmeliyiz. Devletimizin hem bu çalışmaları yürütmek hem de bu konuda devlet organizasyonu dışında yapılan çalışmaları desteklemekle yükümlü olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, engelli bireylerin çalışma ve sosyal hayatlarının içinde, "engellerinden dolayı hiçbir sorun yaşamadıkları güne kadar" kendilerini bu konuda başarılı kabul etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca, engellilerin işe ulaşmaları ve hayati ihtiyaçlarını çalışarak temin etmelerinin, bu şekilde topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlamalarının da önü açılmalıdır. Ülke olarak, geçmişe kıyasla, özellikle son 20 yılda, engellilerle ilgili, asla küçümsenmemesi gereken çok önemli mesafeler kat ettik. Bununla birlikte, konuyla ilgili, çok fazla eksikliklerimizin olduğunu, çok fazla çalışmamız gerektiğini ve yapmamız gereken çok fazla iş olduğu gerçeğini de kabul etmek zorundayız."

Engellilere dair meselelerin, asla politik çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Destici, "Engellilerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesine dair atılacak her adım, milletimizin bütün kesimlerince en geniş mutabakatla desteklenecektir. Dolayısıyla bu konudaki yaşanacak eksiklikleri, hiçbir mazeretle izah etmek mümkün değildir." görüşünü paylaştı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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