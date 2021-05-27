BBP Genel Başkanı Destici'den "27 Mayıs" mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Milletinin 27 Mayıs 1960'tan bugüne, tüm darbeleri lanetlediğini belirterek, "Son olarak, 15 Temmuz 2016'da, tanklara, savaş uçaklarına, namlulara göğsünü siper ederek devletini, ülkesini korumuş, milli iradeye, kendine, ve geleceğine sahip çıkmıştır.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Milletinin 27 Mayıs 1960'tan bugüne, tüm darbeleri lanetlediğini belirterek, "Son olarak, 15 Temmuz 2016'da, tanklara, savaş uçaklarına, namlulara göğsünü siper ederek devletini, ülkesini korumuş, milli iradeye, kendine, ve geleceğine sahip çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs 1960 tarihini, Cumhuriyet'in kara günlerinden biri olarak hatırladıklarını belirtti.

O tarihte kuruluşunun henüz 37. yılında, devletin temel müesseseleri olan anayasası, parlamentosu, hükümeti, Cumhurbaşkanlığı makamı, yargı kurumları ve silahlı kuvvetlerinin tüm kuralları ve gelenekleriyle yerle bir edildiğini anımsatan Destici, "O gün milleti, milletin kararlarını, ruhunu, iradesini yok sayarak, milletin silahları, teçhizatı ve imkanlarıyla eşkıyayı hükümdar yapma hastalığının mikrobu, ülkemize bulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, 27 Mayıs darbesinin pek çok açıdan Türkiye için bir utanç sayfası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çoğu İstiklal Savaşımızın gazileri, kahramanları olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş yöneticilerine hiç kimsenin vicdanının kaldırmayacağı muameleler yapıldı. Mensup olduğumuz dinin, milletimizin geleneklerinin, geçmişten bugüne toplumların kabul ettiği ahlak kurallarının ve evrensel hukuk kurallarının hiçbiri ve hiçbir yönüyle bağdaştırılamayacak bir mahkeme süreci ve yargılamayla, Yassıada mahkemeleri, 15 idam, 31 müebbet ve 418 kişiye çeşitli hapis cezaları verdi. İdam cezalarının üçü infaz edildi. Çok sayıda insanımız, takip, gözaltı, sorgu ve cezaevi süreçlerinde sağlıklarını ve hayatlarını kaybetti."

27 Mayıs ile başlayan bütün darbe ve darbe girişimlerinin faturasını milletin, insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte geri kalmışlık olarak ödediğine dikkati çeken Destici, "Milletimiz ise 27 Mayıs 1960'tan bugüne, tüm darbeleri lanetlemiş, son olarak, 15 Temmuz 2016'da, tanklara, savaş uçaklarına, namlulara göğsünü siper ederek devletini, ülkesini korumuş, milli iradeye, kendine, ve geleceğine sahip çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, millet iradesine yönelen tüm girişimleri lanetlediğini belirterek, "1960 darbesinin düzmece mahkemelerinin verdiği idam kararlarıyla hayatlarını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve darbe şartlarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda 27 Mayıs 1980'de şehit edilen Gün Sazak'ı sevgiyle, saygıyla, rahmet ve minnetle anan Destici, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven