BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz açıklaması - BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz açıklaması BBP Genel Başkanı Destici: "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' ilkesini bir darb-ı mesel gibi toplumsal hafızamıza kazıdık" 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

- BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici: "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' ilkesini bir darb-ı mesel gibi toplumsal hafızamıza kazıdık"

ANKARA - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. Yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' ilkesini bir darb-ı mesel gibi toplumsal hafızamıza kazıdık" dedi.

"Bu darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ mensuplarının ve onların arkasındaki güçleri lanetliyorum. Bunları kınamayıp hala darbe girişimini normalmiş gibi göstermeye çalışanları da milletimize havale ediyorum" diye konuşan BBP Genel Başkanı Destici şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimi bizim kanaatimizce ABD - CENTCOM'un yumuşak gücü olan FETÖ'nün askeriye içerisindeki sinsi ve hain kadroları eliyle devreye sokulmuştur. Bu alçak darbe girişimine sadece ABD - CENTCOM destek vermedi. Binlerce yıldır devletiyle milletiyle askeri ve idari varlığıyla Müslüman Türkün Anadolu'daki varlığına tahammül edemeyen tüm emperyalist küresel güçler ve onların uşakları o gece darbenin ve darbecilerin arkasındaydı. Yani bu hain kalkışma, bu coğrafyadaki varlığımıza karşı girişilen en tehlikeli ve kanlı girişimdir. Türkiye için en uzun diyebileceğimiz, ilk 12 saatinde bu darbeye kalkışanlara karşı tatlı canını feda etmekten çekinmeyen 251 asker, polis, sivil vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 196 vatandaşımız ise yaralanarak gazilik mertebesine yükseldi. Bu acı bilanço hainlerin emellerine erişmesine engel oldu. Çünkü darbeciler, iplerini ellerinde tutan şer güçlerin amaçları doğrultusunda, Türkiye kamu kudretinin muazzam hasar almasını ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgede denklem dışı kalmasını amaçlamışlardır. Bu kirli amaçlarını da, seçilmiş meşru bir hükümeti, gayr-i meşru ve alçakça bir darbeyle ülke yönetiminden uzaklaştırarak gerçekleştirmeyi hedeflemişlerdir. Ama Elhamdülillah aziz milletimiz ve Rabbim buna müsaade etmemiştir. Türkiye; Cumhuriyeti, hükümeti, gazi meclisi, siyasi partilere ordusu içindeki vatanseverler, Emniyet Teşkilatı ve necip milletiyle birlikte, büyük güçlerin içimizdeki hainleri kullanarak kurmaya çalıştıkları tuzak ve pusuyu 15 Temmuz özelinde başından pusu kuranların pusularını başlarına yıkarak savmasını bilmiştir"

"Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam"

15 Temmuz gecesi ülkece Suriye olmanın eşiğinden dönüldüğünü belirten Destici, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' ilkesini bir darb-ı mesel gibi toplumsal hafızamıza kazıyan ve en zor zamanlarda rüştünü ispat etmiş olan Büyük Birlik Partisi olarak bizim kanaatimiz şudur; burada bir parantez açarsak BBP olarak, 15 Temmuz gecesi darbeyi ilk duyduğumuz andan itibaren arkadaşlarımız ile haberleştik ve parti genel merkezinde buluşarak darbeye karşı çok açık ve net duruşumuzu ortaya koyduk. Ajanslar takip edildiğinde görülecektir ki darbeye karşı ilk açıklama yapanların başında BBP gelecektir. Aynı şekilde sosyal medya hesapları da incelendiğinde yine darbeye karşı ilk paylaşım BBP'den yapıldı. Çünkü bizler darbe kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın karşı durduğumuzu ve duracağımızı her fırsatta dile getirdik" şeklinde konuştu.

Ayrıca Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Destici, Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleşen çatışmaları hatırlatarak, "Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA