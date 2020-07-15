BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz açıklaması

- BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz açıklaması BBP Genel Başkanı Destici: "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' ilkesini bir darb-ı mesel gibi toplumsal hafızamıza kazıdık" 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

15.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:00

- BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici: "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' ilkesini bir darb-ı mesel gibi toplumsal hafızamıza kazıdık"

ANKARA - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. Yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' ilkesini bir darb-ı mesel gibi toplumsal hafızamıza kazıdık" dedi.

"Bu darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ mensuplarının ve onların arkasındaki güçleri lanetliyorum. Bunları kınamayıp hala darbe girişimini normalmiş gibi göstermeye çalışanları da milletimize havale ediyorum" diye konuşan BBP Genel Başkanı Destici şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimi bizim kanaatimizce ABD - CENTCOM'un yumuşak gücü olan FETÖ'nün askeriye içerisindeki sinsi ve hain kadroları eliyle devreye sokulmuştur. Bu alçak darbe girişimine sadece ABD - CENTCOM destek vermedi. Binlerce yıldır devletiyle milletiyle askeri ve idari varlığıyla Müslüman Türkün Anadolu'daki varlığına tahammül edemeyen tüm emperyalist küresel güçler ve onların uşakları o gece darbenin ve darbecilerin arkasındaydı. Yani bu hain kalkışma, bu coğrafyadaki varlığımıza karşı girişilen en tehlikeli ve kanlı girişimdir. Türkiye için en uzun diyebileceğimiz, ilk 12 saatinde bu darbeye kalkışanlara karşı tatlı canını feda etmekten çekinmeyen 251 asker, polis, sivil vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 196 vatandaşımız ise yaralanarak gazilik mertebesine yükseldi. Bu acı bilanço hainlerin emellerine erişmesine engel oldu. Çünkü darbeciler, iplerini ellerinde tutan şer güçlerin amaçları doğrultusunda, Türkiye kamu kudretinin muazzam hasar almasını ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgede denklem dışı kalmasını amaçlamışlardır. Bu kirli amaçlarını da, seçilmiş meşru bir hükümeti, gayr-i meşru ve alçakça bir darbeyle ülke yönetiminden uzaklaştırarak gerçekleştirmeyi hedeflemişlerdir. Ama Elhamdülillah aziz milletimiz ve Rabbim buna müsaade etmemiştir. Türkiye; Cumhuriyeti, hükümeti, gazi meclisi, siyasi partilere ordusu içindeki vatanseverler, Emniyet Teşkilatı ve necip milletiyle birlikte, büyük güçlerin içimizdeki hainleri kullanarak kurmaya çalıştıkları tuzak ve pusuyu 15 Temmuz özelinde başından pusu kuranların pusularını başlarına yıkarak savmasını bilmiştir"

"Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam"

15 Temmuz gecesi ülkece Suriye olmanın eşiğinden dönüldüğünü belirten Destici, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' ilkesini bir darb-ı mesel gibi toplumsal hafızamıza kazıyan ve en zor zamanlarda rüştünü ispat etmiş olan Büyük Birlik Partisi olarak bizim kanaatimiz şudur; burada bir parantez açarsak BBP olarak, 15 Temmuz gecesi darbeyi ilk duyduğumuz andan itibaren arkadaşlarımız ile haberleştik ve parti genel merkezinde buluşarak darbeye karşı çok açık ve net duruşumuzu ortaya koyduk. Ajanslar takip edildiğinde görülecektir ki darbeye karşı ilk açıklama yapanların başında BBP gelecektir. Aynı şekilde sosyal medya hesapları da incelendiğinde yine darbeye karşı ilk paylaşım BBP'den yapıldı. Çünkü bizler darbe kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın karşı durduğumuzu ve duracağımızı her fırsatta dile getirdik" şeklinde konuştu.

Ayrıca Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Destici, Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleşen çatışmaları hatırlatarak, "Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz açıklaması

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor Ekonomi
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı Dünya
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Reynmen Hande Yener Demet Akalın
Spor Adem Büyük Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 14:01:10. #1.15#
title