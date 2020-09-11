BBP Genel Başkanı Destici'den 12 Eylül mesajı Açıklaması BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "12 Eylül günü, Türkiye'de Anayasa ve hukukun yanı sıra millet iradesi, demokrasi, insan hakları ve insan onuru da askıya alındı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "12 Eylül günü, Türkiye'de Anayasa ve hukukun yanı sıra millet iradesi, demokrasi, insan hakları ve insan onuru da askıya alındı." ifadesini kullandı.

Destici, 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül tarihini devletin ve milletin karanlık günlerinden biri olarak hatırladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin darbeler yüzünden çok şey kaybettiğini vurgulayan Destici, 12 Eylül'ün tüm yönleriyle değerlendirilmesi gereken bir dönem olduğunu belirtti.

12 Eylül'ün şartları oluşturulmuş bir darbe olduğunun altını çizen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz biliyoruz ki o döneme dair pek çok provokasyon, suç ve komplo, bugün hala aydınlatılamamış, bir şekilde arkasında bıraktığı sayısız mağdur ve mazlumla birlikte duruyor. 12 Eylül günü, Türkiye'de Anayasa ve hukukun yanı sıra millet iradesi, demokrasi, insan hakları ve insan onuru da askıya alındı."

Darbe döneminde birçok hukuksuz eylemin gerçekleştirildiğini hatırlatan Destici, "Yaşadığımız ara dönemden sonra Türkiye, ABD ve Avrupa için hiçbir kuralı, kısıtlaması, barajı olmayan bir 'açık pazar' haline dönüştü. Türkiye çok uzun bir dönem siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal istikameti ABD tarafından belirlenen bir ülkeye dönüştürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi tutuklulara uygulanan işkencelerin uzun yıllar devam ettiğini aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Mamak Askeri Cezaevi'ndeki sistematik ve ağır işkencelerin bitirilmesi için tutuklu aileleri ile Ankara'da açlık grevi yaptığımızda, tarihler 1987'yi gösteriyordu. 12 Eylül'den sonra bizi en çok yıpratan husus ise o dönemden bize miras kalan 'Alevi-Sünni', 'dindar-laik', 'Türk-Kürt' çatışmaları oldu. PKK, o dönemin sonuçlarından biri olarak hala vatandaşlarımızın hayatlarını, milletimizin kaynaklarını, ekonomimizi, huzurumuzu, güvenliğimizi, umutlarımızı hatta ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor. 12 Eylül darbesinin 40'ıncı yılındayız. 40 yılda yaralarımız kapanmadı, acılarımız dinmedi."

Kaynak: AA