BBP Genel Başkanı Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a ziyarette bulundu.

Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen ikili, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Türkiye'nin derin iç meselelerinin bulunduğunu ifade eden Uysal, ülkenin içinde bulunduğu konjonktürel ve aktüel meselelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin görüşlerini Destici ile paylaştığını belirtti.

Uysal, "Bir Anayasa fetişizmi içinde değil, işleyen bir demokrasi ve hukuk düzenini Türkiye'ye miras bırakmak, problemleri hem demokrasi hem hukukun kanallarına aktarabilecek etkin işleyen bir devleti akıl ve programla kurmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

"Erdoğan'ın çağrısını değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görüyoruz"

Destici ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısını samimi bulduklarını ifade ederek, "Samimi bulmakla birlikte değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görüyoruz. Yani 'Ya bu mevsim de böyle geçsin. Bu dönem de böyle bitsin. Bir seçim de böyle geçsin' demeden hepimiz bir gayret göstererek bu darbe Anayasası'ndan nasıl kurtarırız konusunda bir gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Partilerin kırmızı çizgilerini konuşmadan önce bir araya gelip görüşebilmesini önemsediklerini kaydeden Destici, siyasetteki kızgınlığın, öfkenin, kamplaşma ve ayrışmanın Türkiye'ye bir faydasının olmadığını vurguladı.

Ülkenin bütünlüğü, milletin istikbali, refahı, özgürlüğü ve adaletli bir yönetim için siyasi partilerin bir araya gelerek konuşabilmesinin önemine dikkati çeken Destici, bütün tarafların katılımıyla Anayasa yapılabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı