BBP Genel Başkanı Destici: "Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri Bakanının istifası... Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri Bakanının istifası milletimizi üzmüştür" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri Bakanının istifası milletimizi üzmüştür" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan BBP Genel Başkanı Destici, "Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri Bakanlarından olan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm görev alanlarında çok başarılı, özverili çalışmalar yürüten Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür. Temennimiz kararın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmemesidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA