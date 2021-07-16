BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği karara ilişkin, "Bu kararı beğenmesem de doğru bulmasam da bir terör örgütünün uzantısı ve onun sözcülüğünü yapan birisi olarak değerlendirsem de biz yargının...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği karara ilişkin, "Bu kararı beğenmesem de doğru bulmasam da bir terör örgütünün uzantısı ve onun sözcülüğünü yapan birisi olarak değerlendirsem de biz yargının verdiği karara saygılıyız." dedi.

Destici, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden milletvekili vasfı kazanmasıyla ilgili düşüncelerini sorması üzerine Destici, Büyük Birlik Partisi olarak yargı kararını saygıyla karşıladıklarını söyledi.

Büyük Birlik Partisi olarak HDP'nin normal bir siyasi parti olmadığını düşündüklerini belirten Destici, "Keşke olabilse. PKK'nın siyasi uzantısı, şubesi, sözcüsü. Böyle bir partiye dünyanın hiçbir yerinde, hele Avrupa'da asla müsaade etmezler, etmediler. İspanya'da örneği var. Lakin ülkemizde uzun yıllardır böyle bir müsamaha var. Yani yeterinden fazla müsamaha gösterildi. Bu, adı parti olan bu yapının milletvekillerinin de hem Meclis içinde, hem dışında devlete, ülkeye, ülkenin bütünlüğüne, Türk Silahlı Kuvvetlerine, polisine, Türk milletine karşı çok ağır sözlerini biliyoruz." diye konuştu.

HDP'nin, Türkiye'nin dış ilişkilerde kiminle sorun yaşarsa onun tarafında yer aldığını belirten Destici, "Ermenistan ile problem yaşasak, bunlar Ermenistan tarafındalar. Biz Rusya ile problem yaşasak, bunlar Rusya tarafında. Yunanistan, Amerika'nın, FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin tarafında. Yani Türkiye düşmanlarıyla birlikteler." diye konuştu.

HDP'nin milletvekillerini, grup başkanvekillerini, meclis başkanvekillerini tanımadıklarını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Bu kararı beğenmesem de doğru bulmasam da bir terör örgütünün uzantısı ve onun sözcülüğünü yapan birisi olarak değerlendirsem de biz yargının verdiği karara saygılıyız. Ancak yargımızdan beklentimiz şu ki; cesur olsunlar. Kim teröre bulaşıyorsa, terörün sözcülüğünü yapıyorsa, onunla ilgili uluslararası hukukun, iç hukukun ve Anayasamızın gereğini yerine getirsinler. Biz bu konularda netiz. Hiç kimse bizim kadar net değil. HDP'nin Mecliste meclis başkanvekili var. Bir kere o yanlış. Bir terör örgütünün partisi, meclis başkanvekilliği yapıyor, Meclis'i yönetiyor, diğer bütün partilerin başkanları, milletvekilleri de söz isterken ona 'başkanım' çekiyor. Ben onun yönettiği toplantıya girmiyorum. Bu hafta o yönetiyor, ben Meclise girmiyorum."

Seçim zamanında yapılmalı

Destici, bir gazetecinin muhalefet partilerinin erken seçim beklentilerine ilişkin sorusuna da seçimin zamanında yapılması taraftarı olduklarını aktardı.

Cumhur İttifakı dışındaki partilerin tamamı bir araya gelse dahi seçim kararı alacak sayısal çoğunluğa ulaşamadıklarına dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan ülke bir salgın sürecinde. Her ne kadar şu anda normalleşme süreci yaşasak da bundan çok ağır etkilenen kesimlerimiz var. Özellikle hizmet sektöründeki esnafımız başta olmak üzere. Bu yaraların sarılması, ondan sonra seçime gidilmesi lazım. Bir de Seçim Kanunu'nun demokratikleştirilmesi lazım. Yeni anayasa yapılmalı, bu yapılamıyorsa bile en azından Seçim Kanunu demokratikleştirilerek seçime gidilmeli. Bu değişiklik yapıldıktan en az bir yıl süre geçmesi gibi bir takvim var. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak fikrimiz seçimlerim zamanında, yani haziran 2023'te yapılmasından yana."

Destici, basın toplantısının ardından partiye yeni katılan iki üyeye parti rozeti taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan