BBP Genel Başkanı Destici: "Çiftçilerimiz her yönüyle teşvik edilmeli"
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BBP Genel Başkanı Destici: "Çiftçilerimiz her yönüyle teşvik edilmeli"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tarımsal üretimin belkemiği çiftçilerimiz her yönüyle teşvik edilmeli, yapılan destekler hiçbir kısıntıya meydan vermeyecek şekilde artırılarak devam etmelidir.

BBP Genel Başkanı Destici:
14.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:09

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tarımsal üretimin belkemiği çiftçilerimiz her yönüyle teşvik edilmeli, yapılan destekler hiçbir kısıntıya meydan vermeyecek şekilde artırılarak devam etmelidir. Özellikle girdi maliyetlerinin başında gelen işçi, mazot, gübre, ilaç ve sulamada kullanılan elektrik gibi kalemlerde destekler artırılmalıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin korona virüs salgınından çıkartması gereken ilk dersin ülke olarak temel tüketim maddelerinin üretiminde hızla "kendi kendine yeten" hale gelme mecburiyeti olduğunu belirten Destici, "Siyasi iktidar başta olma üzere hepimiz, bu konuda karşılaştığımız ve gelecekte de karşılaşabileceğimiz salgın hastalıkların yanında, tarihimizde sayısız kez yaşadığımız savaş, savaş şartları, savaş tehdidi, ambargo başta olmak üzere ekonomik ve siyasi yaptırımlarla her an maruz kalabileceğimiz bir jeopolitiğin parçası olduğumuzu dikkate alarak, gerekli tedbirleri almak için her türlü katkıyı sağlamalıyız. Temel tüketim maddelerinin ilk sırasında bütün tartışmaların dışında 'gıda' yer alır. Türkiye, tüm kurumlarıyla ve özel sektörüyle behemehal ve ivedilikle gıda, dolayısıyla tarım üretiminde varolan çalışmalara ilave verimin, sürekliliğin ve kalitenin artması için ciddi bir planlama ile stratejik çalışmalar yürütmelidir" dedi.

Tüm planlama ve çalışmaların merkezinde çiftçilerin olması gerektiğini aktaran Destici, "Tarımsal üretimin belkemiği çiftçilerimiz her yönüyle teşvik edilmeli, yapılan destekler hiçbir kısıntıya meydan vermeyecek şekilde artırılarak devam etmelidir. Özellikle girdi maliyetlerinin başında gelen işçi, mazot, gübre, ilaç ve sulamada kullanılan elektrik gibi kalemlerde destekler artırılmalıdır. Ayrıca çiftçimizin ürettiği ürünler değerinde fiyatlandırılarak hem çiftçimiz mağdur edilmemeli hem de ülke insanımıza sağlıklı ve uygun fiyatta ürün temin edilecek zeminler hazırlanmalıdır. Bir başka husus ise maalesef ülkemizde hala pek çok verimli tarım alanları farklı sebeplerle kullanılamamaktadır. Bu konunun da ivedilikle çözülmesi şarttır. Çiftçilerimizin yuvası olan köylerimizde eğitim, sağlık ve ulaşım başta olmak üzere medeniyetin gereklerinin eksik olduğu yerlerde bu hizmetler hızla tamamlanmalıdır. Bugün, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu IFAP'ın kuruluş tarihi olan ve 1984 yılından beri tüm dünyada kutlanan '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'. Tarım üretiminin ve çiftçilerimizin milletimiz için büyük ve hayati bir önem taşıdığını tekrar ederek ekmeğini alın teri ile topraktan kazanan, helal rızkıyla ailelerini geçindirirken, aynı zamanda milletimize ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan, desteğin ve övgünün en büyüğünü hak eden çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. İşlerimiz kolay, mahsulümüz bol ve bereketli, günümüz kutlu olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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